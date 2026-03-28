ETV Bharat / state

लातेहार कोर्ट का फैसला, नाबालिग के साथ दुष्कर्म के छह दोषियों को उम्रकैद

लातेहार कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाया है.

Court Pronounces Sentence in molestation Case Involving Minor Girl in Latehar
लातेहार कोर्ट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 28, 2026 at 10:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लातेहारः नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) लातेहार की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म की घटना में शामिल 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं दोषियों को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की सजा सुनाई गई. सभी दोषियों पर 25-25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया.

दरअसल वर्ष 2022 में जिला के चंदवा थाना क्षेत्र में नाबालिग के दुष्कर्म की एक घटना घटी थी. आरोप था कि गांव में शादी समारोह चल रहा था. देर रात नाबालिग लड़की अपनी छोटी बहन को घर में सुलाने आई थी. बहन को घर पहुंच कर वह वापस शादी समारोह में जा रही थी. इसी दौरान करमन गंझु, मुकेश गंझु, सुरेश गंझु, पिंटू गंझु, विरेन्द्र गंझु और रोहित उरांव ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

घटना प्रकाश में आने के बाद आरोपियों के खिलाफ चंदवा थाना कांड सं0-46/2022 दर्ज कर मुकदमा आरंभ किया गया. जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक शिव शंकर राम ने बताया कि इस मामले में कुल 10 गवाह को न्यायालय में पेश किया गया था. शनिवार को सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. आरोपियों के द्वारा अगर जुर्माना की राशि जमा नहीं की जाती है तो 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी.

हत्या के तीन आरोपियों को भी आजीवन कारावास

लातेहार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या की एक मामले में तीन दोषियों बिरू मुंडा, बृज किशोर मुंडा और सुकरी देवी को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी.

इसे भी पढे़ं- लातेहार कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्र कैद की सजा, दो मासूम बच्चों की चढ़ा दी थी बलि

इसे भी पढे़ं- दो भाइयों को 10-10 साल की कारावास की सजा, मानव तस्करी मामले में पलामू कोर्ट का फैसला

इसे भी पढे़ं- पाकुड़ में जज द्वारा सजा सुनाते ही कोर्ट परिसर से भागे दो अपराधी, पुलिस कर रही है संभावित ठिकानों पर छापेमारी

TAGGED:

दुष्कर्म के दोषियों को सजा
COURT PRONOUNCES SENTENCE
MOLESTATION CASE INVOLVING MINOR
LATEHAR
MOLESTATION CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.