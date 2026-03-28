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लातेहार कोर्ट का फैसला, नाबालिग के साथ दुष्कर्म के छह दोषियों को उम्रकैद

लातेहारः नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) लातेहार की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म की घटना में शामिल 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई. वहीं दोषियों को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष की सजा सुनाई गई. सभी दोषियों पर 25-25 लाख का जुर्माना भी लगाया गया.

दरअसल वर्ष 2022 में जिला के चंदवा थाना क्षेत्र में नाबालिग के दुष्कर्म की एक घटना घटी थी. आरोप था कि गांव में शादी समारोह चल रहा था. देर रात नाबालिग लड़की अपनी छोटी बहन को घर में सुलाने आई थी. बहन को घर पहुंच कर वह वापस शादी समारोह में जा रही थी. इसी दौरान करमन गंझु, मुकेश गंझु, सुरेश गंझु, पिंटू गंझु, विरेन्द्र गंझु और रोहित उरांव ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था.

घटना प्रकाश में आने के बाद आरोपियों के खिलाफ चंदवा थाना कांड सं0-46/2022 दर्ज कर मुकदमा आरंभ किया गया. जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक शिव शंकर राम ने बताया कि इस मामले में कुल 10 गवाह को न्यायालय में पेश किया गया था. शनिवार को सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. आरोपियों के द्वारा अगर जुर्माना की राशि जमा नहीं की जाती है तो 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा होगी.

हत्या के तीन आरोपियों को भी आजीवन कारावास