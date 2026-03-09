ETV Bharat / state

बाड़मेर-नागौर में बम की धमकी से हड़कंप, कोर्ट परिसर खाली कराए गए, जांच जारी

बाड़मेर व नागौर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर साइबर टीम की मदद से ई-मेल भेजने वाले की तलाश जारी है

बाड़मेर के कोर्ट परिसर में मौजूद पुलिस
ETV Bharat Rajasthan Team

March 9, 2026

बाड़मेर/नागौर: राजस्थान में सोमवार को दो जिलों के न्यायालय परिसरों को बम से उड़ाने की धमकियों से हड़कंप मच गया. बाड़मेर और नागौर के जिला न्यायालयों को ई-मेल के जरिए धमकी भेजे जाने के बाद पुलिस और प्रशासन में खलबली मच गई. सुरक्षा के मद्देनजर दोनों जिलों में कोर्ट परिसर खाली करवाकर बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वायड से सघन तलाशी अभियान चलाया गया. जांच में किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. पुलिस ने मामला दर्ज कर साइबर टीम की मदद से ई-मेल भेजने वाले की तलाश शुरू कर दी है.

बाड़मेर जिले के न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया. सूचना पर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और एहतियातन पूरे न्यायालय परिसर को खाली करवा दिया गया. इसके साथ ही बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वायड की टीम को बुलाकर सघन जांच पड़ताल की गई. पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि सौरभ विश्वास नाम के व्यक्ति ने डीजे कोर्ट बाड़मेर के सरकारी मेल पर रविवार रात 10:30 बजे धमकी भरा मेल भेजा. सोमवार सुबह कोर्ट कर्मचारी ने यह मेल देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी. धमकी भरे में मेल में साफ तौर पर लिखा था कि कोर्ट का क्या फायदा, जब बेगुनाह लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता. सौरव बिस्वास नाम की ईमेल आईडी से भेजे गए इस संदेश में कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की खुली चुनौती दी गई थी . उन्होंने बताया कि राज्य के अलग-अलग जिलों में इस तरह की धमकियां मिल रही हैं और यह उसी कड़ी का एक मेल है.

बाड़मेर-नागौर में बम की धमकी

एसपी ने बताया कि मेल में परिसर खाली करने और एक बजे तक का समय देने के साथ ड्रोन से बम गिराने की धमकी दी गई थी. उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 25 दिसंबर 2025 को कलेक्ट्रेट कार्यालय को भी इसी तरह की धमकी मिली थी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और एटीएस सहित उच्च अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी.

नागौर कोर्ट को दूसरी बार धमकी: वहीं, नागौर जिला न्यायालय को एक बार फिर ई-मेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिलने से प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया. 5 मार्च को मिली धमकी के बाद 9 मार्च को दोबारा इसी तरह का ई-मेल मिलने पर पुलिस और प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया. सुरक्षा के मद्देनजर न्यायालय परिसर को तत्काल खाली करवाया गया और पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया. सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, इंटेलिजेंस और आईबी की टीम मौके पर पहुंची. लगभग दो घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के दौरान हर कमरे, गलियारे और आसपास के क्षेत्र की स्कैनिंग की गई, लेकिन जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह धमकी फिर से डीजे कोर्ट के आधिकारिक ई-मेल पर भेजी गई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर टीम को जांच में लगाया गया है, ताकि ई-मेल भेजने वाले का पता लगाया जा सके. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से जिले के सभी न्यायालयों को अलर्ट पर रखा गया है और आने-जाने वालों की सख्ती से जांच की जा रही है. नागौर में आईपीएस अदिति उपाध्याय ने बताया कि सूचना मिलने के तुरंत बाद कोर्ट परिसर को खाली करवा दिया गया और तलाशी अभियान चलाया गया. फिलहाल कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है, लेकिन एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

अधिवक्ताओं ने जताई चिंता: इस घटना पर अधिवक्ता संघ ने भी चिंता जताई है. संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की धमकियों के कारण न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है और दूर-दराज से आने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की जल्द से जल्द जांच कर दोषियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाए और न्यायालय परिसर में स्थायी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए.

