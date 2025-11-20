ETV Bharat / state

चर्चित मटकुरिया गोलीकांड: कोर्ट ने फैसले की तारीख बढ़ाई आगे, 6 दिसंबर को होगा फैसला

धनबाद: चर्चित मटकुरिया गोलीकांड का फैसला अब कोर्ट अगली तारीख को सुनाएगी. कोर्ट ने फैसला सुनाने की तिथि बढ़ा दी है. गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में फैसला आने वाला था. लेकिन अब 6 दिसंबर को फैसले की तिथि अदालत ने निर्धारित की है. 14 सालों तक चली लंबी सुनवाई के बाद आज आने वाले फैसले का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.

गौरतलब हो कि 27 अप्रैल 2011 बीसीसीएल क्वार्टर पर कब्जा मुक्त कराने गई पुलिस बल के साथ आंदोलकारियों की हिसंक झड़प हुई थी. तत्कालीन एसपी रविकांत धान घायल भी हुए थे. जबकि विकास सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई थी. घटना के बाद तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार के लिखित आवेदन पर पुलिस ने बैंक मोड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की थी. बाद में पुलिस ने 38 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था.

जानकारी देते वकील और आंदोलनकारी (Etv Bharat)

सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री बच्चा सिंह, पूर्व मंत्री ओपी लाल, पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह, अशोक सिंह और उदय सिंह की मौत हो गई है. अधिवक्ता मनोज कुमार यादव ने कहा कि आज मटकुरिया गोलीकांड में फैसला आने वाला था. जिसे अदालत ने अगली तिथि 6 दिसंबर निर्धारित कर दी है. 27 अप्रैल 2011 को बीसीसीएल की मटकुरिया आवासों को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची थी.