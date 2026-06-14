कोर्ट ने झालावाड़ पुलिस को दिए MP के पुलिसकर्मी सहित 100 के खिलाफ FIR के आदेश, जानिए पूरा मामला
मध्य प्रदेश पुलिस ने गत दिनों मादक पदार्थ तस्करी के प्रकरण में झालावाड़ के डग थाना क्षेत्र में दबिश देकर दो को गिरफ्तार किया था.
Published : June 14, 2026 at 12:58 PM IST
झालावाड़: जिले के डग थाना क्षेत्र में गत दिनों मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से की गई बहुचर्चित एनडीपीएस कार्रवाई को न्यायालय ने कठघरे में खड़ा कर दिया है. न्यायालय ने मामले में उपलब्ध कराए गए तथ्यों व तकनीकी साक्ष्यों को आधार मानकर तत्कालीन आगर कोतवाली थाना प्रभारी शशि उपाध्याय सहित करीब 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश झालावाड़ पुलिस को दिए हैं. कोर्ट की ओर से उठाए गए सवालों के बाद मध्य प्रदेश पुलिस की फजीहत होती दिखाई दे रही है.
मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी भागचंद मीणा ने बताया कि चौमहला न्यायालय ने मध्य प्रदेश में दर्ज एनडीपीएस प्रकरण में आगर थाना प्रभारी सहित 100 लोगों के खिलाफ डग थाना पुलिस को मामला दर्ज कर अनुसंधान करने के निर्देश दिए हैं.
यह है पूरा मामला : मध्य प्रदेश की आगर पुलिस की ओर से गत दिनों मादक पदार्थ तस्करी के प्रकरण में झालावाड़ के डग थाना क्षेत्र के ग्राम घाटाखेड़ी में दबिश देकर गुलिस्तान शाहिद और मुन्नवर को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने उनकी निशानदेही पर बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ और ड्रग्स निर्माण सामग्री बरामद की गई. बाद में गिरफ्तार आरोपियों के परिजन हमीद खान ने न्यायालय में परिवाद पेश कर मध्य प्रदेश पुलिस की इस पूरी कार्रवाई को मनगढ़ंत व झूठी बताया था.
पढ़ें. झालावाड़ में नशा माफिया पिता पुत्र पर पुलिस का हंटर: करोड़ों के आलीशान मकान व वाहन फ्रीज
परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया था कि पुलिस ने बिना स्थानीय पुलिस को पूर्व सूचना दिए गांव में प्रवेश किया, मकान में तोड़फोड़ की और परिवार के सदस्यों के साथ अभद्रता करते हुए बाद में झूठा एनडीपीएस प्रकरण तैयार किया. इसके बाद न्यायालय के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार की ओर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद्र मीणा को मामले की जांच सौंपी गई थी. न्यायालय ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस ने तस्करी के मामले में जिन सामग्रियों की जब्ती का दावा किया था, उनमें से कई वस्तुएं जब्ती दस्तावेजों में दर्ज नहीं थी.
पुलिस कार्रवाई की वीडियोग्राफी किए जाने का दावा भी स्पष्ट रिकॉर्ड के अभाव में पुष्ट नहीं हो सका. न्यायालय ने मौजूदा सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि एनडीपीएस जैसे संवेदनशील मामलों में स्थानीय पुलिस को सूचना नहीं देना, स्वतंत्र गवाहों की वैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं करना और पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी का अभाव कार्रवाई की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है. न्यायालय के आदेश के बाद यह मामला अब मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में चर्चा का विषय बन गया है.