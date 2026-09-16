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सड़क हादसे में हुई थी पूर्व सैनिक की मौत, बीमा कंपनी को देना होगा 10.17 लाख का मुआवजा

देहरादून: साल 2019 में पंडितवाड़ी में सड़क हादसे में हुई पूर्व सैनिक की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने बीमा कंपनी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक के परिजनों को 10 लाख 17 हजार 800 रुपए का मुआवजा 6 फीसदी सालाना ब्याज के साथ 30 दिन के भीतर देने का आदेश दिया है. अदालत ने हादसे के लिए कार चालक और मृतक दोनों की 50-50 फीसदी लापरवाही मानी है.

15 नवंबर 2019 की रात हुआ था हादसा: दरअसल, घटना 15 नवंबर 2019 की रात करीब 9:15 बजे पंडितवाड़ी स्थित मोनिका स्वीट शॉप के पास का है. जहां 5 गढ़वाल राइफल्स से सेवानिवृत्त हवलदार विनोद सिंह सड़क किनारे खड़े थे. इसी दौरान कार संख्या UK 14 TA 1422 के चालक अनिल कुमार ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी. हादसे में विनोद सिंह की मौत हो गई. इसके बाद मृतक की पत्नी लक्ष्मी देवी और नाबालिग बेटी ने अधिवक्ता प्रमोद बालियान के माध्यम से 87.50 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर दावा पेश किया.

20.35 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित, 50 फीसदी कटौती: सुनवाई के दौरान अदालत ने मृतक की आय, उम्र और परिवार पर निर्भरता समेत अन्य पहलुओं को देखते हुए कुल 20 लाख 35 हजार 600 रुपए का मुआवजा निर्धारित किया. हालांकि, हादसे में मृतक की भी 50 फीसदी लापरवाही मानते हुए इस राशि में आधी कटौती कर दी गई. इसके बाद अंतिम मुआवजा 10 लाख 17 हजार 800 रुपए तय किया गया.

रात में सड़क पर खड़े रहने को भी माना लापरवाही: अदालत ने पुलिस रिकॉर्ड और गवाहों के बयानों के आधार पर माना कि कार चालक तेज गति से वाहन चला रहा था. वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से हादसे का साइट प्लान पेश नहीं किया गया. कोर्ट ने रात के समय सड़क पर खड़े रहने और पर्याप्त सावधानी नहीं बरतने को मृतक की भी लापरवाही माना और इसी आधार पर मुआवजे में 50 फीसदी कटौती की.

बीमा कंपनी की आपत्ति खारिज: बीमा कंपनी ने चालक के ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के परमिट को लेकर आपत्ति जताई थी. हालांकि, सुनवाई के दौरान वाहन स्वामी और चालक की ओर से वैध ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस, परमिट और बीमा पॉलिसी से जुड़े दस्तावेज पेश किए गए. अदालत ने इन दस्तावेजों को मान्य माना और बीमा कंपनी की आपत्ति खारिज करते हुए मुआवजा भुगतान की जिम्मेदारी बीमा कंपनी पर तय की.