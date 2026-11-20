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जयपुर में जलभवन पर बजा कुर्की का ढोल, चीफ इंजीनियर सहित तीन अधिकारियों को नोटिस

कुर्की का नोटिस चिपकाता अदालत का कर्मचारी ( ETV Bharat jaipur )

जयपुर: जयपुर की एक अदालत ने बकाया नहीं चुकाने पर जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर सहित अन्य अधिकारियों की कुर्सियां कुर्क करने के आदेश दिए हैं. इस आदेश पर की पालना में गुरुवार दोपहर वकील और अमीन ढोल बजवाते हुए जलभवन पहुंचे और चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी सहित तीन अधिकारियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के नोटिस चस्पा किए. अदालत ने संबंधित कुर्सियों को बेचने या अन्य जगह ले जाने पर रोक लगाते हुए पक्षों को 21 नवंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं. जलभवन के मुख्य गेट पर सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर अशोक कुमार और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण कुमार जांगिड़ के नाम ​नोटिस चस्पा किए गए. जलभवन में जब कुर्की के ढोल बज रहे थे, तब तमाम कर्मचारी और अधिकारी भी वहां मौजूद थे.