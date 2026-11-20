जयपुर में जलभवन पर बजा कुर्की का ढोल, चीफ इंजीनियर सहित तीन अधिकारियों को नोटिस
एक कंपनी को जलदाय विभाग को 9.60 लाख रुपए का भुगतान करना था, जो अब ब्याज सहित 24.12 लाख रुपए हो गया.
Published : November 20, 2026 at 7:56 AM IST
जयपुर: जयपुर की एक अदालत ने बकाया नहीं चुकाने पर जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर सहित अन्य अधिकारियों की कुर्सियां कुर्क करने के आदेश दिए हैं. इस आदेश पर की पालना में गुरुवार दोपहर वकील और अमीन ढोल बजवाते हुए जलभवन पहुंचे और चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी सहित तीन अधिकारियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के नोटिस चस्पा किए. अदालत ने संबंधित कुर्सियों को बेचने या अन्य जगह ले जाने पर रोक लगाते हुए पक्षों को 21 नवंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं. जलभवन के मुख्य गेट पर सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर अशोक कुमार और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण कुमार जांगिड़ के नाम नोटिस चस्पा किए गए. जलभवन में जब कुर्की के ढोल बज रहे थे, तब तमाम कर्मचारी और अधिकारी भी वहां मौजूद थे.
एडवोकेट राजू अंबेडकर का कहना था कि उनके क्लाइंट की जालंधर में सचदेवा मेटल के नाम से कंपनी है. कंपनी ने साल 2018, 2019 और 2020 में जलदाय विभाग को मैटेरियल सप्लाई किया था. नियमानुसार जलदाय विभाग को 45 दिन में 9.60 लाख रुपए का भुगतान करना था, लेकिन भुगतान नहीं किया. अब ब्याज सहित बकाया 24.12 लाख रुपए हो गया है.
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उन्होंने कहा कि इसके बाद कंपनी ने एमएसएमई काउंसिल में क्लेम किया था. काउंसिल ने पक्ष में आदेश जारी किया था. इसके बाद भी भुगतान नहीं होने पर कोर्ट में वसूली की कार्रवाई शुरू की थी. कोर्ट ने अपने आदेश में संबंधित कुर्सियों को बेचने या अन्य जगह ले जाने पर रोक लगाई है.
21 नवंबर को होना है कोर्ट में पेश: इस मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी कर संबंधित पक्षों को 21 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं. इधर कुर्की कार्रवाई के बाद जलदाय विभाग के प्रशासनिक महकमे में भी मामला चर्चा का विषय बन गया है. सरकारी विभाग के मुख्यालय जलभवन में इस तरह कुर्की संबंधी नोटिस चस्पा होने से विभाग की कार्यप्रणाली और अदालत के आदेश की पालना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.
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