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हजारीबाग की बेशकीमती जमीन के सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़, अदालत ने दिए FIR के आदेश

हाईकोर्ट ने कहा कि FIR करवाने का आदेश निचली अदालत देगी. शिकायतकर्ता राजेश मिश्रा ने निचली अदालत में आवेदन दिया. कोर्ट ने इस बाबत जिला प्रशासन से रिपोर्ट की मांग की. रिपोर्ट एक साल तक कोर्ट में पेश नहीं की गई. ऐसे में हजारीबाग की निचली अदालत ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया है.

डीसी ने हजारीबाग के अपर समाहर्ता को फॉरेंसिक जांच करके और एसडीओ को जांच करने के आदेश दिए थे लेकिन उपायुक्त का तबादला होने के साथ ही यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन आवेदनकर्ता ने हार नहीं मानी. उन्होंने हाईकोर्ट में आवेदन दिया और बताया कि अपने स्तर पर फॉरेंसिक जांच में यह पाया गया है कि दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की गई है. हस्ताक्षर बदल दिए गए हैं. इन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि FIR दर्ज करके दस्तावेज की फॉरेंसिक जांच कराई जाए. ताकि इस बात का खुलासा हो सके कि सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ की गई है.

दरअसल, सारले मौजा के मूल खाता 93 में कुल 21 एकड़ जमीन है. जिसमें 12 एकड़ जमीन रैयती सेटलमेंट की है. इसके ही दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ को लेकर शिकायतकर्ता राजेश मिश्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी. तत्कालीन उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को 2016 में आवेदन दिया था.

बेशकीमती जमीन के सरकारी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ पर FIR के आदेश (Etv Bharat)

हजारीबाग हाल के दिनों में जमीन घोटाला को लेकर पूरे राज्य में सुर्खियों में रहा है. जिले के सारले मौजा के जुड़े बंदोबस्ती आदेश पत्र में छेड़छाड़ को लेकर हजारीबाग की निचली अदालत ने FIR करने का आदेश निर्गत किया है.

हजारीबाग: जिले में 100 करोड़ से अधिक कीमत की जमीन के हेराफेरी मामले में निचली अदालत ने FIR करने का आदेश दिया है. महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदनकर्ता को यह कार्रवाई करवाने में लगभग 6 साल से अधिक का समय लग गया. जैसे ही कोर्ट ने यह आदेश दिया वैसे ही आवेदनकर्ता ने अदालत के प्रति आभार व्यक्त करते हुए खुशी जाहिर की.

दरअसल, पूरा मामला हजारीबाग के सारले मौजा खाता संख्या 93 में 9 एकड़ सरकारी जमीन और खाता संख्या 118 में 12 एकड़ रैयती भूमि से जुड़ा हुआ है. पावर ऑफ अटॉर्नी धारक राजेश मिश्रा का आरोप है कि रिकॉर्ड रूम में रखे जमीन संबंधी दस्तावेजों के साथ सुनियोजित तरीके से छेड़छाड़ की गई है, जिसके कारण करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन का रिकॉर्ड बदल दिया गया है.

साल 2013 में सामने आई थी दस्तावेजों में गड़बड़ी की जानकारी

राजेश मिश्रा के बताया कि विवादित 21 एकड़ जमीन में करीब 9 एकड़ सरकारी भूमि शामिल है, जबकि शेष 12 एकड़ जमीन का सेटलमेंट साल 1928 में हुआ था. उनका कहना है कि साल 2013 में उन्हें दस्तावेजों में गड़बड़ी की जानकारी मिली थी. इसके बाद उन्होंने अपने स्तर पर कागज निकालकर दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच कराई.

दस्तावेज में हुई थी छेड़छाड़

उनके द्वारा कराई गई फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट में भी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की पुष्टि हुई है. आरोप है कि मूल दस्तावेजों में बदलाव करके जमीन का रिकॉर्ड दूसरे लोगों के नाम पर ओवरलैप कर दिया गया, जिससे वास्तविक स्वामित्व प्रभावित हुआ. राजेश मिश्रा का कहना है कि अब न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी. उनका दावा है कि यदि निष्पक्ष और गहन जांच होती है, तो इस कथित जमीन घोटाले में कई बड़े अधिकारी-कर्मचारी और जमीन के कारोबार से जुड़े लोगों की भूमिका सामने आ सकती है.

थाने में भी FIR के लिए दिया गया था आवेदन लेकिन दर्ज नहीं हुआ केस

इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि थाने में भी FIR के लिए आवेदन दिया गया था लेकिन केस दर्ज नहीं किया गया. हालांकि तत्कालीन सदर पुलिस इंस्पेक्टर कमल किशोर महतो ने वरीय पदाधिकारी को जांच प्रतिवेदन में बताया था कि दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ होने के संकेत मिले हैं. इन्होंने कहा था कि मामले से संबंधित कांड दर्ज करके संबंधित दस्तावेज का फॉरेंसिक करवाना जरूरी है, बावजूद इसके एफआईआर दर्ज नहीं की गई.

उजागर होंगे सफेदपोश माफियाओं के नाम

वहीं इस पूरे मामले को लेकर रांची से आए अधिवक्ता प्रत्यूष शौनिक्य ने बताया कि कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है. पिछले 5 साल से आवेदनकर्ता राजेश मिश्रा, इस मामले को लेकर आंदोलन कर रहे थे. जिला प्रशासन और पुलिस के उदासीन रवैया के कारण उन्होंने अदालत की शरण ली. अदालत ने यह अहम फैसला सुनाया है. उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में पुलिस अगर इस मामले की जांच करेगी, तो कई सफेदपोश माफियाओं के नाम उजागर होंगे.

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