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सड़क हादसे में दंपत्ति की मौत पर बड़ा फैसला, बीमा कंपनी को 71.39 लाख मुआवजा देने का आदेश

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर से एक अहम खबर सामने आई है, जहां मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने वर्ष 2022 में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में मृत दंपत्ति के परिजनों को बड़ी राहत दी है. अदालत ने बीमा कंपनी को 71 लाख 39 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश सुनाया है.

रुद्रपुर में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बीमा कंपनी को 71.39 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. यह मामला वर्ष 2022 में हुए एक भीषण सड़क हादसे से जुड़ा है, जिसमें एक दंपत्ति की जान चली गई थी और उनके दो बच्चे घायल हो गए थे.

जानकारी के अनुसार 28 मार्च 2022 को न्यू जवाहर नगर, नगला पंतनगर निवासी अमित सक्सेना अपनी पत्नी दीप्ति सक्सेना और बच्चों सार्थक व जान्हवी के साथ कार से बरेली जा रहे थे. जैसे ही उनकी कार किच्छा-पंतनगर रोड पर गोकुल नगर के पास पहुंची, सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में अमित सक्सेना की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए थे.