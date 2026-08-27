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ढाणा कलां के राजा हरिंदर सिंह फरीदकोट की जमीन का विवाद फिर चर्चा में, कोर्ट के आदेश पर दोबारा निशानदेही के लिए पहुंची प्रशासनिक टीम

राजा हरिंदर सिंह फरीदकोट की जमीन का विवाद ( ETV Bharat )

हांसी: हांसी के ढाणा कलां गांव में करीब 10 एकड़ जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच बुधवार को प्रशासनिक टीम दोबारा निशानदेही करने पहुंची. कोर्ट के आदेश पर पहुंची टीम ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं नायब तहसीलदार सुरेश कुमार की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश शुरू की. कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा. पहले विरोध के कारण रुक गई थी कार्रवाई: दरअसल, इस जमीन की निशानदेही के लिए प्रशासन की टीम पहले भी गांव पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी. प्रशासन ने बुधवार को कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए दोबारा निशानदेही शुरू की. इस बार ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे, लेकिन किसी तरह का विरोध नहीं किया. हांसी सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सदानंद वत्स भी पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे. कोर्ट के आदेश पर दोबारा निशानदेही के लिए पहुंची प्रशासनिक टीम (ETV Bharat) करीब 40 साल से कब्जे का दावा: ग्रामीणों का दावा है कि विवादित जमीन के एक हिस्से पर कई लोग करीब 40 वर्षों से कब्जे में हैं. ग्रामीण राजमल राघव ने बताया कि, "राजा हरिंदर सिंह फरीदकोट के परिवार और जमीन को लेकर लंबे समय से कानूनी विवाद चला आ रहा है. राजा की बेटी अमृत कौर समेत परिवार के अन्य वारिसों ने संपत्ति पर अपना हक जताते हुए अदालत का रुख किया था." ट्रस्ट बनने के बाद बढ़ा विवाद: राजमल राघव ने आगे कहा कि, " साल 1981 में राजा के बेटे राहुल की सड़क हादसे में मौत हो गई थी. इसके बाद वर्ष 1982 में संपत्ति को लेकर एक ट्रस्ट बनाया गया. बाद में ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने संपत्ति पर मालिकाना हक जताते हुए जमीन की बिक्री शुरू कर दी. इसी के बाद संपत्ति को लेकर विवाद और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी. राजा की बेटियों ने संपत्ति के अधिकार को लेकर अदालत में केस दायर किया. मामला जिला अदालत से होते हुए हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. अदालतों के फैसलों के बाद ट्रस्ट का अधिकार समाप्त कर दिया गया और संपत्ति में राजा के परिवार के वारिसों का हक माना गया."