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बाराबंकी कोर्ट ने बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई

आगरा कोर्ट ने बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को 20 साल के कैद की सजा सुनाई है.

POCSO Act Court Order
POCSO Act Court Order (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 2:34 PM IST

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बाराबंकी/आगरा : घर में घुसकर बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बाराबंकी के अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट नम्बर-45 सुबाष चन्द्र तिवारी ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. इसके अलावा आगरा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संगीता कुमारी ने नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास व पॉक्सो एक्ट के दोषी को 20 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है.



बाराबंकी के विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी के अनुसार 2 दिसम्बर 2023 को वादी दूसरे गांव में सिंघाड़ा तोड़ने गया था. वादी की 15 वर्षीय छोटी बहन घर पर अकेली थी. तभी कन्हैया पुत्र श्रीपाल ने घर में घुसकर बहन से जबरन दुष्कर्म किया और बताने पर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया. वादी की तहरीर पर रामनगर थाने में कन्हैया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की गई.

विवेचक ने आरोपी कन्हैया पुत्र श्रीपाल निवासी ग्राम बिकौली थाना सफदरगंज के विरुद्ध धारा 376 (3), 452, 506 आईपीसी 3/4 (2) पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. अभियोजन ने इस मामले में 6 गवाह पेश किए. गवाहों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुबाष चन्द्र तिवारी ने कन्हैया को दोषी करार देते हुए उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास और 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. अर्थदण्ड की राशि पीड़िता को अदा की जाएगी.


आगरा में बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को कैद


विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संगीता कुमारी ने नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास व पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 20 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

विशेष अभियोजन अधिकारी विमलेश आनंद ने बताया कि मामला छह जुलाई 2020 का है. बरहन थाना में मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसमें वादी आरोप था कि मेरी नौ साल की पुत्री झूला झूल रही थी. इसी दौरान आरोपी आमीन उर्फ आमिर निवासी बरहन बेटी को चीज दिलाने का झांसा देकर बाथरूम में ले गया. जहां पर बेटी के साथ छेड़खानी की. इस मामले में पुलिस ने नौ जुलाई 2020 को आमीन को गिरफ्तार करके जेल भेजा था.

विशेष अभियोजन अधिकारी विमलेश आनंद ने बताया कि इस मामले में विवेचक ने आरोपी के विरुद्ध 15 जुलाई 2020 को आरोप पत्र दाखिल किया था. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट संगीता कुमारी ने सुनवाई के बाद आमीन को दोषी पाया है. इसके बाद आमीन को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है.

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