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अलीगढ़: भाजपा सांसद सतीश गौतम को कोर्ट का नोटिस, 27 जुलाई तक मांगा जवाब, जानिए क्या है मामला

अलीगढ़: भाजपा सांसद सतीश गौतम को कोर्ट का नोटिस ( Photo Credit; ETV Bharat )