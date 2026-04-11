अपराधी प्रिंस खान पर कसता जा रहा शिकंजा, पुलिस ने घर पर चिपकाया कोर्ट का नोटिस
गैंगस्टर प्रिंस खान के घर पर आत्मसमर्पण को लेकर कोर्ट का नोटिस पुलिस द्वारा चिपकाया गया है.
Published : April 11, 2026 at 2:59 PM IST
धनबाद: भगोड़ा अपराधी प्रिंस खान के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. इसी क्रम में उसके आवास पर इश्तहार चिपकाया गया है. पुलिस ने प्रिंस खान के भाई गोपी खान के नाम से भी इश्तहार जारी करते हुए उसके घर पर नोटिस चस्पा किया. इसके अलावा उसके एक अन्य करीबी गुर्गे सेफी खान के ठिकाने पर भी पुलिस ने इश्तहार चिपकाने की कार्रवाई की है.
बैंक मोड़ थाना पुलिस ने प्रिंस खान के घर इश्तहार किया चस्पा
जानकारी के अनुसार, बैंक मोड़ थाना के सब इंस्पेक्टर रवि कुमार पुलिस बल के साथ वासेपुर स्थित कमर मखदूमी रोड पहुंचे. यहां प्रिंस खान के घर पर विधिवत इश्तहार चिपकाया गया. इस दौरान आसपास के लोगों की भीड़ भी जुट गई. पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर इलाके में चर्चा का माहौल बना रहा.
कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई
इस कार्रवाई को लेकर सब इंस्पेक्टर रवि कुमार ने बताया कि यह कोर्ट के आदेश पर की गई है. इश्तहार के माध्यम से आरोपी को निर्धारित समय के भीतर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है. सब इंस्पक्टर ने कहा कि अगर तय समय सीमा में वह आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई जैसे संपत्ति कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है.
सब इंस्पेक्टर रवि कुमार ने कहा कि पुलिस कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए विधिसम्मत कार्रवाई कर रही है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फरार आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस की इस कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है. प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी को आरोपी के बारे में कोई सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके.
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