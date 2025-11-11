विशेष बीएड आधारित सहायक अध्यापक भर्ती; हाईकोर्ट ने कहा- नियुक्ति प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लें निर्णय
कोर्ट ने 38 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया आदेश.
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आठ साल बाद विशेष बीएड के आधार पर सहायक अध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने गरिमा सिंह व 38 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.
याचिका पर अधिवक्ता संजय यादव व राजेश यादव ने बहस की. एडवोकेट संजय यादव व राजेश यादव का कहना था कि आठ साल के बाद भर्ती की जा रही है, इसलिए इस दौरान भर्ती से वंचित रह गए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाए. उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने इससे पहले कई भर्तियों में आयु सीमा में छूट दी है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचियों को प्रत्यावेदन देने और प्राधिकारी को उस पर नियमानुसार यथाशीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से आए न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने ली शपथ
प्रयागराज : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से स्थानांतरित होकर आए न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश की शपथ ली. मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली ने अपने न्याय कक्ष में आयोजित समारोह में उन्हें शपथ दिलाई. समारोह में हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के अलावा अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी और वादकारी भी उपस्थित रहे. जस्टिस अतुल श्रीधरन के शपथ लेने से 160 न्यायाधीशों वाले उच्च न्यायालय में जजों की कुल संख्या 109 हो गई है. प्रयागराज स्थित प्रधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश के अलावा जजों की संख्या 81 हो गई है, वहीं लखनऊ खंडपीठ में 28 न्यायाधीश हैं. न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट एवं एमपी हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में स्वतंत्र वकालत के साथ राज्य व केंद्र सरकार के भी अधिवक्ता रहे. उन्होंने सात अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश की शपथ ली थी. 17 मार्च 2018 को उन्होंने स्थायी न्यायाधीश की शपथ ली. सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पिछले दिनों उन्हें मध्य प्रदेश से इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की अनुशंसा की थी.
