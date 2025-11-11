ETV Bharat / state

विशेष बीएड आधारित सहायक अध्यापक भर्ती; हाईकोर्ट ने कहा- नियुक्ति प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लें निर्णय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ( Photo credit: ETV Bharat )