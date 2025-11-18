सांवलियाजी के चढ़ावे के यूज को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला, राजनीतिक दबाव भी नहीं आएगा काम, ये दिया आदेश
सांवलियाजी मंदिर में हर माह करोड़ों का चढ़ावा आता है. इसके उपयोग पर अब कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला दिया है.
Published : November 18, 2025 at 7:19 PM IST
चित्तौड़गढ़: मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलियाजी के भंडार की राशि के दुरूपयोग पर मंडफिया के सिविल न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सोमवार को दिए अपने मंदिर के चढ़ावे की राशि को मनमाने तरीके से सांवलियाजी मंदिर बोर्ड के प्रावधानों के विपरीत जाकर बाहरी क्षेत्रों में खर्च करने पर रोक लगा दी.
चढ़ावे को लेकर दायर किया था वाद: अधिवक्ता उमेश आगार ने बताया कि सांवलियाजी भंडार की राशि के दुरूपयोग पर स्थाई रूप से रोक लगाने के लिए वर्ष 2018 में मंडफिया सिविल न्यायालय में वाद दायर किया गया था. इस पर निर्णय सुनाते हुए मंडफिया के सिविल न्यायाधीश विकास कुमार ने चढ़ावे की राशि का बाहरी क्षेत्रों में खर्च किए जाने पर रोक लगा दी है. सांवलियाजी के भंडार की 18 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री बजट घोषणा की पूर्ति के लिए स्वीकृत की गई थी. इसी दौरान प्रार्थी मदन जैन, कैलाशचन्द्र डाड, श्रवण तिवारी, शीतल डाड सहित अन्य लोगों ने एक वाद मंडफिया न्यायालय में प्रस्तुत किया. इसमें बताया कि सांवलियाजी में करोड़ाें की राशि भक्त चढ़ाते हैं. इस राशि का मंदिर मंडल मनमाने तरीके से दुरूपयोग कर रहा है.
18 करोड़ जारी करने पर रोक: उन्होंने बताया कि स्थानीय निवासियों और भक्तों ने इस पर रोक के लिए ज्ञापन आदि देकर कई प्रयास किए. लेकिन राजनीतिक दबाव और निजी हितों के चलते चढ़ावे की राशि का दुरूपयोग किया जा रहा था. वादीगणों ने सांवलियाजी मंदिर मंडल द्वारा मातृकुंडिया तीर्थस्थल विकास के लिए राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप 18 करोड़ की राशि जारी करने का प्रस्ताव लिया गया था, लेकिन वाद दायर होने के बाद न्यायालय ने इस पर सुनवाई करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की थी. वहीं मंदिर मंडल के अधिनियम 1992 की धारा 28 के प्रावधानों के प्रतिकूल होने पर इसे निरस्त किया गया. वहीं सांवलिया मंदिर मंडल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अध्यक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है कि वे इस प्रस्ताव के अनुसरण में कोई राशि जारी नहीं करें. वहीं न्यायालय ने आदेश जारी किया कि सांवलिया मंदिर बोर्ड, सांवलिया मंदिर मंडल अधिनियम 1992 की धारा 28 में वर्णित प्रावधानों से परे जाकर मंदिर निधि का किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में दुरूपयोग नहीं करें.
श्रद्धालुओं की सुविधाओं का किया था उल्लेख: मंदिर मंडल की ओर से बोर्ड के प्रावधानों के विपरित भक्तों चढ़ावे की राशि का दुरूपयोग करने के मामले में दायर वाद में वादीगणों ने कहा कि मंदिर और आस-पास के गांवों में व्यवस्थाओं का नितांत अभाव है. उन्होंने इसमें दर्शनार्थियों के लिए निशुल्क भोजनशाला, पार्किंग, शौचालय, पेयजल, चिकित्सा सेवा आदि का उल्लेख करते हुए कहा कि इन मूलभूत सुविधाओं की लम्बे समय से मांग चल रही है. वहीं एक उच्च स्तरीय अस्पताल, विद्यालय, लाइब्रेरी और पार्क जैसी सुविधाओं के लिए भी स्थानीय लोग प्रयासरत थे. वादीगणों ने कहा कि मंदिर मंडल की ओर से बाहरी क्षेत्र में राजनीतिक लाभ के लिए इस प्रकार की राशि जारी की जा रही है.
'मंदिर का भंडार नहीं सरकार की सम्पत्ति': न्यायालय ने अपने निर्णय में 5 विवादक बिन्दुओं का उल्लेख किया है. इसमें स्पष्ट तौर पर कहा कि है कि सांवलियाजी मंदिर मंडल की सम्पत्ति सरकार का खजाना नहीं होकर मंदिर के देवता की सम्पत्ति है. इसका उपयोग किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता. मंदिर मंडल की ओर से यदि मंदिर की सम्पत्ति का दुरूपयोग किया जाता है, तो यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी का कृत्य होते हुए आपराधिक न्याय भंग के अपराध का गठन करता है. मंदिर निधि के दुरूपयोग किए जाने पर न्यायालय के आदेश की अवमानना का मामला दर्ज कराया जा सकेगा.
गोशालाओं के लिए मांगा था अनुदान: कुछ दिनों पूर्व सांवलियाजी मंदिर के भंडार से जिले की विभिन्न गोशालाओं के लिए कई संस्थाओं और विभिन्न धर्मगुरुओं ने फंड की मांग की थी. इसे लेकर बड़ी संख्या में गोशाला संचालक व अन्य ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था. वहीं इससे पहले कांग्रेस शासन में देवस्थान मंत्री ने भी क्षेत्र की गोशालाओं में राशि ले जाने का प्रयास किया था, लेकिन विरोध के चलते यह राशि नहीं गई थी. अब इस निर्णय के बाद ऐसे सभी प्रयासों पर रोक लग गई है.