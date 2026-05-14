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आगरा की मजार पर बवाल; 27 मस्जिद-मजारों को लेकर नोटिस जारी

आगरा: यूपी के आगरा के एमजी रोड पर स्थित अवैध मजार को हटाने के लिए भाजपा पार्षद शरद चौहान के प्रस्ताव पर बसपा पार्षदों ने हंगामा किया. बसपा पार्षदों ने कहा कि मजार अवैध नहीं है. ऐसे में मजार को वहां से नहीं उठाया जा सकता है. सदन ने प्रस्ताव पास करके शासन को भेज दिया है. जबकि, योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने इस मामले में कोर्ट में शरण ली तो कोर्ट ने शहर की 27 मजार, दरगाह और मस्जिदों पर नोटिस जारी किया है. जबकि, जिला प्रशासन अभी इस मामले में कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है.

यह है मामला: बता दें कि योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हिंदूवादी नेता कुंवर अजय तोमर ने 19 जनवरी 2026 को एमजी रोड के बीच आगरा कॉलेज के सामने बनी मजार और दरगाह पर कार्रवाई के लिए अधिवक्ता के जरिए धारा 80 सीपीसी का नोटिस आगरा डीएम, नगर निगम के नगर आयुक्त और पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को भेजा था. नोटिस का समय पूरा होने के बावजूद भी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की और ना ही नोटिस का कोई जवाब दिया.

इस पर मजबूरन 10 अप्रैल 2026 को अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर के जरिए आगरा में अवैध रूप से बनी मजारों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन न्यायालय में न्यायाधीश श्वेत्शा चंद्रा की अदालत में वाद दायर किया था, जिसमें आगरा डीएम, नगरायुक्त नगर आयुक्त और पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता को प्रतिवादी बनाया है.

मामले में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को कार्रवाई के आदेश दिए थे. मगर, हालात जस के तस हैं. मजार और दरगाह की वजह से यातायात बाधित रहता है. यहां पर कई हादसे भी हो चुके हैं. इसलिए, जनहित में इसे हटाया नहीं गया है.



27 मस्जिदों, मजारों और दरगाहों पर कार्रवाई का नोटिस: योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हिंदूवादी नेता कुंवर अजय तोमर ने बताया कि समय-समय पर मंदिरों को तो एडीए और नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी तोड़े देते हैं. मगर, अवैध दरगाहों और मजारों पर कार्रवाई नहीं होती है. जबकि, सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट के सख्त आदेश हैं कि सार्वजनिक स्थान पर सरकारी भूमि पर बनें सभी धार्मिक स्थलों को हटाया जाए, लेकिन आगरा के संबंधित अधिकारी इस आदेश का पालन नहीं करा रहे हैं.

10 अप्रैल 2026 को कोर्ट ने 27 मस्जिदों, मजारों और दरगाहों पर कार्रवाई के लिए धारा 80 सीपीसी का नोटिस भेजा है. ये नोटिस आगरा के डीएम नगर निगम के नगर आयुक्त पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता एवं छावनी परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संपदा अधिकारी को भेजे गए हैं, जिनमें टेढ़ी बगिया बीच सड़क पर बनी रहमानी मस्जिद, ताज नगरी फेस 2 नगला मेवाती में बनीं फैजाने मदीना मस्जिद, क्लार्क शिराज होटल, कंपनी गार्डन के पास बनी लोधी मस्जिद, सिकंदरा हाईवे किनारे बनी दरगाह शरीफ हजरत बाबा शाह मुस्ताक शाह दरगाह, पालीवाल पार्क के अंदर बनी अवैध मजार और एमजी रोड पर आगरा कॉलेज के बाहर बनी मजार और दरगाह शामिल है. मामले में सुनवाई अब 21 जुलाई 2026 को होगी.



सदन में चर्चा के बाद शासन को भेजा प्रस्ताव: भाजपा पार्षद शरद चौहान ने नगर निगम सदन में प्रस्ताव लगाया था कि एमजी रोड के बीच में बनी अवैध मजार को वहां से हटाया जाए. क्योंकि, मजार की वजह से आए दिन हादसे होते हैं. यातायात भी प्रभावित रहता है. जिस पर सदन में चर्चा हुई. बहस और हंगामा भी हुआ था. बसपा पार्षदों ने विरोध जताया.