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भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष ब्लैकमेलिंग मामला, युवती को मिली जमानत, पुलिस रिमांड को कोर्ट ने किया खारिज

नैनीताल: नैनीताल के भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे से जुड़े चर्चित दुष्कर्म प्रकरण में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया. जिस युवती की शिकायत पर नरेश पांडे के खिलाफ यौन शोषण समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था, उसी युवती को पुलिस ने इस मामले में आरोपी बनाते हुए जिला न्यायालय में पेश किया. पुलिस ने अदालत से युवती को पुलिस रिमांड पर देने की मांग की, लेकिन अदालत ने कानूनी प्रावधानों और उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद रिमांड की मांग खारिज करते हुए 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी.

इससे पहले पुलिस ने युवती से मल्लीताल कोतवाली में करीब 12 घंटे तक पूछताछ की. पूछताछ के बाद उसका बीडी पांडे जिला चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण कराया गया और फिर उसे न्यायालय में पेश किया गया. पुलिस ने जांच के लिए रिमांड की मांग की, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया. सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रथम दृष्टया मामले के कानूनी पहलुओं पर विचार किया. न्यायालय ने कहा कि जिस धारा के तहत कार्रवाई की गई है, उसके प्रावधानों के अनुसार उस अपराध का कारित होना केवल महिला द्वारा संभव नहीं माना गया है.

अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-64 की परिभाषा का भी संज्ञान लिया, जिसमें अपराध की व्याख्या पुरुष द्वारा किए गए कृत्य के संदर्भ में की गई है. कोर्ट ने यह भी माना कि यदि आरोपित अपराध सात वर्ष से अधिक सजा से दंडनीय होता तो पुलिस रिमांड पर अलग दृष्टिकोण अपनाया जा सकता था. वहीं सात वर्ष तक की सजा वाले मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के सत्येंद्र कुमार अंतिल फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होनी चाहिए और बिना आवश्यक कारण किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए.

न्यायालय ने यह भी ध्यान में रखा कि संबंधित युवती स्थानीय निवासी है और जांच में सहयोग से इंकार करने जैसी कोई स्थिति अदालत के समक्ष नहीं रखी गई. इन सभी तथ्यों के आधार पर अदालत ने पुलिस की रिमांड अर्जी खारिज कर युवती को 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. पीड़ित के अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस रिमांड की मांग के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकी. उनका कहना था कि अदालत ने पुलिस के तर्कों और उपलब्ध कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद जमानत देने का निर्णय लिया.