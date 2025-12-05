ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में दो बीघा जमीन के विवाद में भतीजे ने की थी चाचा की हत्या, कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई

एक जून 2020 को भतीजे ने वारदात को अंजाम दिया था. पांच साल बाद कोर्ट ने सजा सुनाई है.

चाचा की हत्या करने वाले भतीजे को मिली सजा.
चाचा की हत्या करने वाले भतीजे को मिली सजा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 5, 2025 at 9:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद : जिला अदालत ने हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एएसजे न्यायालय ने 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
साल 2020 में भतीजे ने चाचा की दो बीघा जमीन के विवाद में कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर दी थी.

एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना जसराना क्षेत्र के बहुचर्चित हत्या मामले में बड़ी सफलता मिली है. जसराना थाने से जुड़े हत्या के नामजद अभियुक्त रामू सिंह पुत्र छोटे सिंह, निवासी ग्राम पचवा को कोर्ट ने दोषी करार दिया.

विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार यादव ने बताया कि एक जून 2020 को ग्राम पचवा में जमीन विवाद को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था.
मृतक राजबहादुर सिंह ने अपनी लगभग दो बीघा जमीन अपने भांजे दीपक राघव के नाम कर दी थी, इसी का विरोध भतीजे रामू सिंह ने तहसील में किया था.

विवाद बढ़ने पर रामू सिंह ने कुल्हाड़ी से हमला कर राजबहादुर सिंह की हत्या कर दी. पीड़ित पक्ष की तहरीर पर थाना जसराना में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया. मुकदमे की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक गीतेश चंद्र को सौंपी गई थी. गीतेश चंद्र का ट्रांसफर होने पर विवेचना निरीक्षक अनूप भारती ने पूरी की.

पुलिस ने मौके से फोरेंसिक साक्ष्य इकट्ठे किये. गवाहों के बयान दर्ज किए गए. साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने सिर्फ 15 दिन में यानी 16 जून 2020 को चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी. आरोपी की तलाश के लिए एसओजी व सर्विलांस समेत दो पुलिस टीमों को लगाया गया था.

पुलिस ने रामू सिंह को 6 जून 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पुलिस कार्यवाही और ठोस साक्ष्य संकलन के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया. शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

यह भी पढ़ें : कोडीन कफ सिरप मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 128 फर्मों पर FIR, 6 से अधिक गिरफ्तार, अवैध दवाएं जब्त

TAGGED:

FIROZABAD DISTRICT COURT
FIROZABAD NEWS
LIFE IMPRISONMENT TO NEPHEW
फिरोजाबाद में हत्यारे को उम्रकैद
FIROZABAD NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.