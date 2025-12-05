ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में दो बीघा जमीन के विवाद में भतीजे ने की थी चाचा की हत्या, कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई

फिरोजाबाद : जिला अदालत ने हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एएसजे न्यायालय ने 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

साल 2020 में भतीजे ने चाचा की दो बीघा जमीन के विवाद में कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या कर दी थी.

एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना जसराना क्षेत्र के बहुचर्चित हत्या मामले में बड़ी सफलता मिली है. जसराना थाने से जुड़े हत्या के नामजद अभियुक्त रामू सिंह पुत्र छोटे सिंह, निवासी ग्राम पचवा को कोर्ट ने दोषी करार दिया.

विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार यादव ने बताया कि एक जून 2020 को ग्राम पचवा में जमीन विवाद को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था.

मृतक राजबहादुर सिंह ने अपनी लगभग दो बीघा जमीन अपने भांजे दीपक राघव के नाम कर दी थी, इसी का विरोध भतीजे रामू सिंह ने तहसील में किया था.

विवाद बढ़ने पर रामू सिंह ने कुल्हाड़ी से हमला कर राजबहादुर सिंह की हत्या कर दी. पीड़ित पक्ष की तहरीर पर थाना जसराना में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया. मुकदमे की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक गीतेश चंद्र को सौंपी गई थी. गीतेश चंद्र का ट्रांसफर होने पर विवेचना निरीक्षक अनूप भारती ने पूरी की.