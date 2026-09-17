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रुड़की में मां बेटी से गैंगरेप का मामला, पांचों दरिंदों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में चार साल पहले 24 जून 2022 को चलती कार में महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप किया गया था. इस मामले में आज पीड़ित मां-बेटी को इंसाफ मिला. कोर्ट ने सभी छह आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषियों पर अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है.

पूरा मामला जानिए: जानकारी के मुताबिक 24 जून 2022 की रात डायल-112 के जरिए रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि ढण्डेरी ख्वाजगीपुर हाईवे पर कार सवार कुछ लोग सड़क किनारे एक बच्ची को छोड़कर फरार हो गए. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में पड़ी बच्ची और उसकी मां को 108 के जरिए सिविल अस्पताल रुड़की भेजा.

शुरुआत को कोई खास जानकारी नहीं दे पाई थी महिला: इस घटना के महिला काफी सदमे में थी, इसीलिए वो पुलिस को कुछ ज्यादा बता नहीं पाई थी. पीड़िता ने सिर्फ इतना बताया था कि गुलाबी रंग की शर्ट पहने सोनू नाम के व्यक्ति ने उसे अपनी बाइक पर बैठाया था. इसके बाद सफेद कार में सवार कुछ लोगों ने उसे और उसकी बेटी को जबरन अपनी कार में बैठाया था. इससे ज्यादा महिला कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं थी.

पुलिस की चुनौती: पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की, लेकिन चुनौती ये थी कि पुलिस के पास सोनू नाम के अलावा आरोपी के बारे में कोई और जानकारी नहीं थी. पीड़िता सदमे में होने के कारण घटना के संबंध में सही जानकारी देने की स्थिति में नहीं थी. हालांकि पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और मानवीय संवेदनाओं के साथ लगातार काउंसलिंग और विश्वास में लेकर पीड़िता से संवाद स्थापित किया गया.

इसके साथ ही घटनास्थल की तस्दीक, सीसीटीवी फुटेज, संभावित मार्गों की मैपिंग और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस को समानांतर रूप से आगे बढ़ाया गया. सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण में पीड़िता अपनी बच्ची के साथ लगभग 8:30 बजे रुड़की क्षेत्र में दिखाई दी. इसके बाद लगभग 9:30 बजे वह एक व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर जाती हुई दिखाई दी. वहीं आगे कैमरे उपलब्ध न होने के कारण घटना की कड़ियां जोड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई.