लाल किला ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों की एनआईए हिरासत को चार दिन और बढ़ाया

आरोपियों की हिरासत सोमवार को खत्म हो रही थी. 20 नवंबर को कोर्ट ने चारों को 29 नवंबर तक की एनआईए हिरासत में भेजा था.

पटियाला हाउस कोर्ट
पटियाला हाउस कोर्ट (ETV Bharat)
Published : December 8, 2025 at 4:06 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लालकिला ब्लास्ट मामले के चार आरोपियों की एनआईए हिरासत चार दिनों के लिए और बढ़ा दिया है. प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजु बजाज चांदना ने एनआईए हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया. चारों आरोपियों की एनआईए हिरासत सोमवार को खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था. इससे पहले 29 नवंबर को कोर्ट ने चारों को सोमवार तक की एनआईए हिरासत में भेजा था. वहीं 20 नवंबर को कोर्ट ने चारों को 29 नवंबर तक की एनआईए हिरासत में भेजा था.

कोर्ट ने जिन आरोपियों की एनआईए हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया, उनमें पुलवामा के डॉ. मुजम्मिल शकील गनई, जम्मू-कश्मीर के डॉ. आदिल अहमद रतहर, लखनऊ के डॉ. शाहीन सईद और जम्मू-कश्मीर के मुफ्ती इरफान वागे शामिल हैं. इसके पहले कोर्ट ने 27 नवंबर को मामले के आरोपी और आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी के सहयोगी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश की एनआईए हिरासत सात दिनों के लिए बढ़ाया था.

साजिश को दिया अंजाम: एनआईए के मुताबिक, दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की. दानिश ने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई. राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेनवाश किया था. वह अक्टूबर 2024 में कुलगाम की एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया.

सात आरोपियों को गिरफ्तारी: दानिश को पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया था और पूछताछ में उसने खुलासा किया था कि मॉड्यूल के अन्य लोग उसे प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद के लिए ओवर-ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) बनाना चाहते थे, जबकि उमर कई महीनों से उसका ब्रेनवॉश कर आत्मघाती हमलावर बनने के लिए तैयार कर रहा था. एनआईए के मुताबिक, उमर की यह कोशिश इस साल अप्रैल में उस समय नाकाम हो गई जब दानिश ने अपनी खराब आर्थिक स्थिति और इस्लाम में आत्महत्या को गलत मानने का हवाला देते हुए इससे इनकार कर दिया था. इस मामले में एनआईए अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. बता दें कि, लालकिला के पास 10 नवंबर को कार में ब्लास्ट हुआ था. ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी. इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी.

PATIALA HOUSE COURT
लालकिला कार ब्लास्ट मामला
NIA CUTODY EXTENDED FOUR DAYS
RED FORT CAR BLAST CASE

