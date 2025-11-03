ETV Bharat / state

संसद की सुरक्षा में चूक मामला, कोर्ट ने चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 2 दिसंबर तक बढ़ाई

इससे पहले आरोपियों को कोर्ट ने घटना के बारे में कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट न करने की हिदायत दी थी.

संसद की सुरक्षा में चूक मामला
Published : November 3, 2025 at 5:26 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में चूक मामले के चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत 2 दिसंबर तक बढ़ा दी है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने चार आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया. सोमवार को सुनवाई के दौरान इस मामले के सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 जुलाई को इस मामले के दो आरोपियों नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी थी. हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को प्रेस कांफ्रेंस करने और मीडिया को इंटरव्यू न देने का निर्देश दिया था.

साथ ही, हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट नहीं करने को कहा था. इसके अलावा कोर्ट ने दोनों आरोपियों को संबंधित थाने में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह दस बजे रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जुलाई, 2024 को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस की तरफ से 7 जून, 2024 को पहली चार्जशीट दाखिल की गई थी.

यह है मामला: दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की है, उनमें मनोरंजन डी, ललित झा, अमोल शिंदे, महेश कुमावत, सागर शर्मा और नीलम आजाद शामिल हैं. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट करीब एक हजार पन्नों की है. घटना 13 दिसंबर, 2023 की है जब संसद की विजिटर गैलरी से दो आरोपी चैंबर में कूदे. कुछ ही देर में एक आरोपी ने डेस्क के ऊपर चलते हुए अपने जूतों से कुछ निकाला और अचानक पीले रंग का धुआं निकलने लगा. इस घटना के बाद सदन में अफरातफरी मच गई. हंगामे और धुएं के बीच कुछ सांसदों ने इन युवकों को पकड़ लिया और इन्हें पीटा भी. कुछ देर के बाद संसद के सुरक्षाकर्मियों ने दोनों युवकों को कब्जे में ले लिया था. संसद के बाहर भी दो लोग पकड़े गए जो नारेबाजी कर रहे थे और पीले रंग का धुआं छोड़ रहे थे.

