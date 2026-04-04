ETV Bharat / state

एनबीडब्ल्यू पर विवेचक को सस्पेंड करने पर जताई नाराजगी, हाईकोर्ट ने बस्ती एसपी से मांगा व्यक्तिगत हलफनामा

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने याचिका पर दिया आदेश.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 10:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बस्ती के पुलिस अधीक्षक द्वारा एक जांच अधिकारी को निलंबित किए जाने पर नाराजगी जताते हुए इसे प्रथमदृष्टया न्यायालय की अवमानना करार दिया है. कोर्ट ने एसपी को एक सप्ताह के भीतर नया व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए पूछा कि जब अदालत ने वारंट अपने विवेक से जारी किया तो जांच अधिकारी पर बिना साक्ष्य वारंट लेने का आरोप कैसे लगाया गया. यह मामला उस समय सामने आया, जब जांच अधिकारी ने आरोपियों की पेशी सुनिश्चित कराने के लिए कोर्ट से गैर जमानती वारंट प्राप्त किया था.

यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने रत्नेश कुमार उर्फ राजू शुक्ल की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने कहा कि एसपी द्वारा जारी निलंबन आदेश एसीजेएम द्वितीय बस्ती के आदेश की अवहेलना जैसा प्रतीत होता है. मजिस्ट्रेट ने जांच अधिकारी के प्रार्थना पत्र पर विचार कर वारंट जारी किया था. सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि जैसे ही जांच अधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट के लिए प्रार्थना पत्र दिया, उसे तुरंत निलंबित कर दिया गया.

कोर्ट ने पहले ही एसपी से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने को कहा था कि किन परिस्थितियों में यह कार्रवाई की गई और अब जांच कौन कर रहा है. कोर्ट को उनका हलफनामा संतोषजनक नहीं लगा. उधर, याची की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया कि जांच अधिकारी को इस आधार पर निलंबित किया गया कि उसने पर्याप्त साक्ष्य जुटाए बिना गैर-जमानती वारंट हासिल किया. इस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि गैर-जमानती वारंट जारी करना अदालत का विशेषाधिकार है, न कि पुलिस अधीक्षक की राय का विषय.

कोर्ट ने एसपी को एक सप्ताह के भीतर नया व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए पूछा कि जब अदालत ने वारंट अपने विवेक से जारी किया तो जांच अधिकारी पर बिना साक्ष्य वारंट लेने का आरोप कैसे लगाया गया? कोर्ट ने चेतावनी दी कि संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो एसपी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती है.

यह भी पढ़ें : इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, यूपी में कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए अब TET पास होना ज़रूरी

TAGGED:

PRAYAGRAJ NEWS
PRAYAGRAJ ALLAHABAD HIGH COURT
इलाहाबाद हाईकोर्ट
ALLAHABAD HIGH COURT
PRAYAGRAJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.