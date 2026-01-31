स्क्रैप माफिया रवि काना को वारंट के बावजूद बांदा जेल से रिहा करने पर कोर्ट सख्त, मांगा जवाब
नोएडा के थाना सेक्टर-63 थाने में दर्ज गंभीर आपराधिक मामले में प्रशासन पर उठे सवाल,स्क्रैप माफिया रिहाई ममाले में बांदा जेल अधीक्षक से मांगा जवाब
Published : January 31, 2026 at 1:58 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना सेक्टर-63 थाने में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में बड़ा प्रशासनिक सवाल खड़ा हो गया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर की अदालत ने बी-वारंट के बावजूद स्क्रैप माफिया रवि काना को जेल से रिहा किए जाने के मामले में शुक्रवार को जिला कारागार बांदा के जेल अधीक्षक से स्पष्टीकरण तलब किया है.
अदालत ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए स्पष्ट जवाब मांगा है. मामला 2026 में दर्ज एक केस से जुड़ा है, जिसमें आरोपी रविन्द्र सिंह उर्फ रवि नगर उर्फ रवि काना के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की तीन धाराओं के तहत केस दर्ज है. यह मुकदमा थाना सेक्टर-63 नोएडा में दर्ज किया गया है.
29 जनवरी 2026 को आरोपी बी-वारंट के जरिए आदालत में पेश
अदालत के आदेश के अनुसार आरोपी रविन्द्र सिंह पहले से ही किसी अन्य मुकदमे में जिला कारागार बांदा में बंद था. इसी दौरान नोएडा पुलिस ने उसे सेक्टर-63 के मामले में अदालत में पेश कराने के लिए बी-वारंट जारी कराया था. बी-वारंट का मतलब होता है कि आरोपी को हर हाल में अदालत के सामने पेश किया जाए. 29 जनवरी 2026 को आरोपी को बी-वारंट के जरिए अदालत में पेश किया गया, लेकिन उसी दिन शाम छह बजकर 39 मिनट पर उसे जिला कारागार बांदा से उसे रिहा कर दिया गया. जबकि आरोपी के खिलाफ नोएडा के इस केस में न्यायालयीय कार्यवाही चल रही थी.
अदालत ने कहा जेल से छोड़ा जाना गंभीर प्रशासनिक चूक
अदालत ने आदेश में साफ कहा है कि जेल प्रशासन को यह जानकारी थी कि आरोपी नोएडा के केस में बी-वारंट पर तलब है. इसके बावजूद उसे किन परिस्थितियों में और किस आधार पर रिहा किया गया, यह समझ से परे है. अदालत के अनुसार, जब आरोपी की रिमांड की कार्यवाही चल रही थी और न्यायालय से कोई स्पष्ट रिहाई आदेश नहीं आया था, तब जेल से छोड़ा जाना गंभीर प्रशासनिक चूक मानी जा सकती है.
जेल अधीक्षक से तीन अहम सवाल:
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जिला कारागार बांदा के जेल अधीक्षक से तीन बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब मांगा है.
1. जब आपको पता था कि आरोपी बी-वारंट पर तलब है, तब भी उसे जेल से क्यों छोड़ा गया ?
2. न्यायालय से कोई सूचना या आदेश मिले बिना आरोपी को किन परिस्थितियों में रिहा किया गया ?
3. क्या यह कृत्य आरोपी को आपकी कस्टडी से भागने देने जैसा नहीं है, और क्यों न आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए ?
पूरे मामले को लेकर अदालत का सख्त रुख है. अदालत ने इसे गंभीर लापरवाही माना है. जेल अधीक्षक को छह फरवरी 2026 तक जवाब देने का आदेश है. जवाब स्पष्टीकरण सहित शपथपत्र के रूप में मांगा गया है.
वारंट जारी होने के बाद बिना अदालत की अनुमति रिहाई नहीं-कोर्ट
बी-वारंट अदालत द्वारा जारी आदेश है. जेल में बंद आरोपी को पेश करने के लिए यह जारी किया जाता है. इस प्रकार का वारंट जारी होने के बाद बिना अदालत की अनुमति रिहाई नहीं हो सकती है. अदालत ने जिला जेल बांदा के अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि वे पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट और स्पष्टीकरण तय समय सीमा में पेश करें. यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो जेल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया गया है.
ये भी पढ़ें :