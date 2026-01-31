ETV Bharat / state

स्क्रैप माफिया रवि काना को वारंट के बावजूद बांदा जेल से रिहा करने पर कोर्ट सख्त, मांगा जवाब

रवि काना को वारंट के बावजूद रिहा करने पर कोर्ट ने जताई सख्त नाराजगी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना सेक्टर-63 थाने में दर्ज एक गंभीर आपराधिक मामले में बड़ा प्रशासनिक सवाल खड़ा हो गया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर की अदालत ने बी-वारंट के बावजूद स्क्रैप माफिया रवि काना को जेल से रिहा किए जाने के मामले में शुक्रवार को जिला कारागार बांदा के जेल अधीक्षक से स्पष्टीकरण तलब किया है.

अदालत ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए स्पष्ट जवाब मांगा है. मामला 2026 में दर्ज एक केस से जुड़ा है, जिसमें आरोपी रविन्द्र सिंह उर्फ रवि नगर उर्फ रवि काना के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की तीन धाराओं के तहत केस दर्ज है. यह मुकदमा थाना सेक्टर-63 नोएडा में दर्ज किया गया है.

29 जनवरी 2026 को आरोपी बी-वारंट के जरिए आदालत में पेश

अदालत के आदेश के अनुसार आरोपी रविन्द्र सिंह पहले से ही किसी अन्य मुकदमे में जिला कारागार बांदा में बंद था. इसी दौरान नोएडा पुलिस ने उसे सेक्टर-63 के मामले में अदालत में पेश कराने के लिए बी-वारंट जारी कराया था. बी-वारंट का मतलब होता है कि आरोपी को हर हाल में अदालत के सामने पेश किया जाए. 29 जनवरी 2026 को आरोपी को बी-वारंट के जरिए अदालत में पेश किया गया, लेकिन उसी दिन शाम छह बजकर 39 मिनट पर उसे जिला कारागार बांदा से उसे रिहा कर दिया गया. जबकि आरोपी के खिलाफ नोएडा के इस केस में न्यायालयीय कार्यवाही चल रही थी.

स्क्रैप माफिया की रिहाई पर अदालत सख्त, जेल अधीक्षक से मांगा जवाब (ETV Bharat)

अदालत ने कहा जेल से छोड़ा जाना गंभीर प्रशासनिक चूक

अदालत ने आदेश में साफ कहा है कि जेल प्रशासन को यह जानकारी थी कि आरोपी नोएडा के केस में बी-वारंट पर तलब है. इसके बावजूद उसे किन परिस्थितियों में और किस आधार पर रिहा किया गया, यह समझ से परे है. अदालत के अनुसार, जब आरोपी की रिमांड की कार्यवाही चल रही थी और न्यायालय से कोई स्पष्ट रिहाई आदेश नहीं आया था, तब जेल से छोड़ा जाना गंभीर प्रशासनिक चूक मानी जा सकती है.



जेल अधीक्षक से तीन अहम सवाल:

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जिला कारागार बांदा के जेल अधीक्षक से तीन बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब मांगा है.