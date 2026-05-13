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गैंगरेप और हत्या के मामले में जांच और पुलिस की कार्यप्रणाली पर कोर्ट सख्त, डीसीपी गंगापार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गैंगरेप और हत्या के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 9:58 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गैंगरेप और हत्या के मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कड़ा रुख अपनाया है. देवही खरवार की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने मामले की जांच में वैज्ञानिक साक्ष्यों की कमी और प्रक्रियात्मक खामियों को देखते हुए डीसीपी गंगापार को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है.

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि याची का नाम मूल प्राथमिकी में दर्ज नहीं था और उसे महज मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने इस गंभीर मामले में घसीटा है. वकील ने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हुए कोर्ट को बताया कि मृतका के कपड़ों और शरीर पर सीमेन पाया गया था, जिसकी डीएनए जांच अन्य सह-आरोपियों के साथ तो की गई, लेकिन वर्तमान याची का डीएनए सैंपल जांच के लिए लिया ही नहीं गया. यह तर्क दिया गया कि बिना वैज्ञानिक पुष्टि के याची को इस जघन्य अपराध में जेल में रखना न्यायसंगत नहीं है.

न्यायालय ने इस दलील को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार के सरकारी वकील को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश प्राप्त करने को कहा है कि आखिर आवेदक का डीएनए सैंपल मिलान के लिए क्यों नहीं लिया गया. कोर्ट ने शिकायतकर्ता को भी इसकी जानकारी देने के लिए कहा है.

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने आदेश दिया है कि 14 मई 2026 को होने वाली अगली सुनवाई में डीसीपी गंगापार, प्रयागराज खुद कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर जांच से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों का ब्योरा देंगे. साथ ही, याची के वकील को निर्देश दिया गया है कि वे अगली तारीख तक आरोपी के अन्य आपराधिक इतिहास का पूरा विवरण अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें.

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