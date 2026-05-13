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हाथरस के मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे को अदालत ने किया खरिज

अतिरिक्त सिविल जज दीपक नाथ सरस्वती की एमपी-एमएलए कोर्ट ने केस के तथ्य और परिस्थियों के चलते इस केस को खारिज कर दिया.

RAHUL GANDHI HATHRAS CASE
मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा खारिज. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 7:16 PM IST

3 Min Read
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हाथरस: कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ हाथरस में दर्ज मानहानि का परिवाद आज खारिज हो गया. इसको विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

अतिरिक्त सिविल जज वरिष्ठ प्रभाग दीपक नाथ सरस्वती की एमपी, एमएलए कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले तथा केस के तथ्य व परिस्थियों के चलते इस केस को खारिज कर दिया है.

दरअसल हाथरस के बहुचर्चित बूलगढ़ी प्रकरण में रेप के आरोप से बरी हुए युवक रवि, राम कुमार उर्फ रामू और लवकुश के वकील मुन्ना सिंह पुंढीर ने बताया कि राहुल गांधी पर हमने तीन केस डाले थे.

यह केस रामकुमार, रवि, लवकुश तीनों के हैं. वकील मुन्ना सिंह पुंढीर ने यह भी बताया है कि बूलगढ़ी प्रकरण में युवक संदीप को तो नामजद किया गया था. लेकिन वादी के परिवार के लोगों के कहने पर तीन और लड़कों को झूंठा फंसा दिया गया था.

इस मामले का सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया था. मुकदमा भी ढाई साल चला, जिसमें तीनों लड़के जेल में रहे. जब यह छूट कर आए, उसके बाद राहुल गांधी 12 दिसंबर 2024 को गांव बूलगढ़ी आए, जहां उन्होंने कहा था कि आरोपी बाहर घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार घर में बंद है, जबकि परिवार सुरक्षा में रह रहा है. इस पर उनको यह अपमानजनक लगा.

राहुल गांधी के बयान के बाद केस में रेप के आरोपों से बरी हुए रवि, राम कुमार उर्फ रामू और लवकुश के वकील मुन्ना सिंह पुंढीर ने राहुल गांधी को डेढ़ करोड़ का लीगल नोटिस भेजा था, नोटिस के जरिए तीनों को 50-50 लाख रुपए देने को कहा गया था.

परिवाद खारिज करने के अपने आदेश में न्यायालय ने उल्लेख किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित पैप्सी फूड्स बनाम स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (1997) 8 जे०टी० (सुको) 705 के मामले में अवधारित है कि किसी व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में तलब किया जाना एक अत्यंत गंभीर मामला है.

दाण्डिक विधि को नेमी तौर पर गतिमान नहीं बनाया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि परिवादी केवल दो गवाहों को परिवाद पत्र के अभिकथनों के समर्थन में पेश कर दे और दाण्डिक कानून लागू कर दिया जाए.

मजिस्ट्रेट द्वारा तलबी आदेश से यह प्रदर्शित होना चाहिए कि तलबी के समय मजिस्ट्रेट ने मामले के तथ्यों और प्रयोज्य विधि के संबंध में अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है.

उपरोक्त परिपेक्ष्य में न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि विपक्षी के द्वारा किये गए विवादित कथन का आशय सरकार की घोषणाओं और नीतियों की आलोचना अथवा टिप्पणी करना था.

परिवादी द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों तथा धारा 225BNSS में आहूत आख्या के परिशीलन से प्रथम दृष्ट्या यह परिलक्षित नहीं होता कि विवादित कथन किसी व्यक्ति विशेष की मानहानि कारित करने के आशय से किया गया हो और इस कारण से न्यायालय का यह मत है कि उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रस्तुत परिवाद विपक्षी के प्रति अग्रसारित होने का पर्याप्त आधार नहीं है और ना ही विपक्षी को तलब करने का पर्याप्त आधार है और तनुसार प्रस्तुत परिवाद अन्तर्गत धारा 226 बी.एन.एस.एस. निरस्त किये जाने योग्य है.

मानहानि के मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से राहत मिली है. इससे उनका खेमा खुश है.

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