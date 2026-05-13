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हाथरस के मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे को अदालत ने किया खरिज

मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा खारिज. ( ETV Bharat )

हाथरस: कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ हाथरस में दर्ज मानहानि का परिवाद आज खारिज हो गया. इसको विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अतिरिक्त सिविल जज वरिष्ठ प्रभाग दीपक नाथ सरस्वती की एमपी, एमएलए कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले तथा केस के तथ्य व परिस्थियों के चलते इस केस को खारिज कर दिया है. दरअसल हाथरस के बहुचर्चित बूलगढ़ी प्रकरण में रेप के आरोप से बरी हुए युवक रवि, राम कुमार उर्फ रामू और लवकुश के वकील मुन्ना सिंह पुंढीर ने बताया कि राहुल गांधी पर हमने तीन केस डाले थे. यह केस रामकुमार, रवि, लवकुश तीनों के हैं. वकील मुन्ना सिंह पुंढीर ने यह भी बताया है कि बूलगढ़ी प्रकरण में युवक संदीप को तो नामजद किया गया था. लेकिन वादी के परिवार के लोगों के कहने पर तीन और लड़कों को झूंठा फंसा दिया गया था. इस मामले का सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया था. मुकदमा भी ढाई साल चला, जिसमें तीनों लड़के जेल में रहे. जब यह छूट कर आए, उसके बाद राहुल गांधी 12 दिसंबर 2024 को गांव बूलगढ़ी आए, जहां उन्होंने कहा था कि आरोपी बाहर घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार घर में बंद है, जबकि परिवार सुरक्षा में रह रहा है. इस पर उनको यह अपमानजनक लगा. राहुल गांधी के बयान के बाद केस में रेप के आरोपों से बरी हुए रवि, राम कुमार उर्फ रामू और लवकुश के वकील मुन्ना सिंह पुंढीर ने राहुल गांधी को डेढ़ करोड़ का लीगल नोटिस भेजा था, नोटिस के जरिए तीनों को 50-50 लाख रुपए देने को कहा गया था.