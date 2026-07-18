"कलेक्टर-फ्लेक्टर और तनखैया.." बयान पर आजम खान की अपील खारिज, सजा-जुर्माना बरकरार
अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दो-दो साल की सजा और जुर्माने के आदेश को बरकरार रखा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 4:30 PM IST
रामपुर : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को एक बार फिर अदालत से बड़ा झटका लगा है. 2019 के चर्चित 'तनखैया' बयान मामले में सेशन कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी है. अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दो-दो साल की सजा और जुर्माने के आदेश को बरकरार रखा है.
दरअसल, 'तनखैया' बयान मामले में शनिवार को सुनवाई हुई, जहां विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए डॉ. विजय कुमार की सेशन कोर्ट ने आजम खान की अपील को निरस्त करते हुए निचली अदालत के फैसले को यथावत कायम रखा है.
इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया कि यह मामला साल 2019 का है. शिकायत तत्कालीन उपजिलाधिकारी घनश्याम त्रिपाठी ने दर्ज कराई गई थी. आरोप है कि थाना भोट क्षेत्र के ग्राम मनकरा में एक चुनावी सभा के दौरान मोहम्मद आजम खान ने अधिकारियों को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि "कलेक्टर-वलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया हैं" इसी बयान को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.
इस मामले में निचली अदालत ने सुनवाई के बाद विभिन्न धाराओं में मोहम्मद आजम खान को दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी. साथ ही, प्रत्येक धारा में पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था. इस फैसले को चुनौती देते हुए आजम खान ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी. जिस पर सेशन कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपील को खारिज कर दिया है और निचली अदालत के फैसले को पूरी तरह सही मानते हुए दोषसिद्धि और सजा दोनों को बरकरार रखा.
अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने यह भी कहा कि इस मुकदमे में मोहम्मद आजम खान ही एकमात्र आरोपी थे और उन्हीं की अपील पर आज फैसला सुनाया गया है. अब इस फैसले के बाद कानूनी रूप से मोहम्मद आजम खान के पास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का विकल्प मौजूद है.
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