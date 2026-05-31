ETV Bharat / state

महिला से अंगूठा लगवाकर कराया दुष्कर्म का झूठा केस, अब दारोगा पर होगा एक्शन

सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत में कहा कि पुलिस ने अंगूठे का निशान लेकर अपने स्तर से आवेदन बनाकर मामला दर्ज कराया. पढ़ें खबर

SC ST ACT
थानेदार ने दर्ज कराया झूठा केस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 31, 2026 at 8:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुजफ्फरपुर: रेप और एससी-एसटी एक्ट के मामलों को लेकर देशभर में चल रही बहस के बीच बिहार के मुजफ्फरपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जिले के बोचहां थाना प्रभारी पर कथित तौर पर फर्जी मामला दर्ज कराने के आरोप में विशेष एससी-एसटी न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है.

विभागीय कार्रवाई का आदेश: विशेष न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बिहार के डीजीपी और गृह सचिव को संबंधित पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला बोचहां थाना क्षेत्र का है, जहां एक दलित महिला के आवेदन पर केस हुआ था.

प्राथमिकी में आरोप: मिली जानकारी के अनुसार महिला के आवेदन पर दुष्कर्म, मारपीट और जातिसूचक गाली-गलौज से जुड़ा मामला दर्ज किया गया था, जिसमें दो लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था. ये आवेदन टाइप किया हुआ था, जिस पर कथित पीड़ित महिला के अंगूठे का निशान लिया गया था.

बगीचे में वारदात: आवेदन में आरोप लगाया गया था कि दोनों आरोपियों ने महिला को मक्के की फसल काटने के बहाने बुलाया और बगीचे में ले जाकर दुष्कर्म किया. विरोध करने पर आरोपियों द्वारा महिला के साथ मारपीट करने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का भी आरोप था.

अदालत में खुला राज: हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान कथित पीड़िता अदालत में पेश हुई और रोते हुए कहा कि उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी. महिला ने न्यायालय को बताया कि पुलिस पदाधिकारी ने उसके अंगूठे का निशान लेकर अपने स्तर से आवेदन तैयार कर मामला दर्ज करा दिया

"पुलिस ने मेरे अंगूठे का निशान लेकर अपने स्तर से आवेदन तैयार कर मामला दर्ज करा दिया, मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी"- पीड़ित महिला

महकमे में भारी हलचल: महिला के बयान पर न्यायालय ने बोचहां थाना प्रभारी की भूमिका पर सवाल उठाया और बिहार के डीजीपी तथा गृह सचिव को विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज है और विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया पर नजर बनी हुई है.

इसे भी पढ़ें-

क्या धर्मांतरण के बाद मिल सकती है SC/ST एक्ट की सुरक्षा? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की स्थिति

राजद विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ FIR दर्ज, पंचायत सचिव को 'फोन पर धमकी' देने का आरोप

TAGGED:

SC ST ACT
मुजफ्फरपुर न्यूज
बोचहां थाना प्रभारी पर कार्रवाई
MUZAFFARPUR NEWS
ACTION AGAINST BIHAR COP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.