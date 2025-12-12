ETV Bharat / state

जमीन कारोबारी लाला खान हत्याकांड मामले में अदालत का फैसला, साक्ष्य के अभाव में सभी बरी

धनबाद के वासेपुर में जमीन कारोबारी हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला दिया है.

Court delivers verdict in land dealer murder case in Wassepur of Dhanbad
धनबाद सिविल कोर्ट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 12, 2025 at 6:50 PM IST

2 Min Read
धनबादः वासेपुर के चर्चित जमीन कारोबारी सरफुल हसन उर्फ लाला खान हत्याकांड मामले में आज शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. इस मामले में सभी आरोपियों को आज अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. पूर्व में 6 आरोपियों को अदालत ने रिहा किया था, आज सात आरोपी रिहा हुए हैं.

जिला जज दुर्गेश चन्द्र अवस्थी की अदालत ने यह फैसला दिया है. साक्ष्य के अभाव में अन्य शेष बचे हुए सभी सात आरोपियों को रिहा कर दिया गया है. इस मामले में कुल 13 आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार देकर बरी कर दिया है.

जानकारी देते रिहा हुए मिस्टर खान और अधिवक्ता (ETV Bharat)

बता दें कि 6 जुलाई 2024 को दुर्गेश चंद अवस्थी की अदालत ने लाला खान हत्याकांड मामले में कुल 6 आरोपी, विवेक कुमार सिंह, मनीष कुमार सिंह, पूनम पासवान, डब्लू अंसारी, मशिर सिद्दिकी और राजू झाड़ी उर्फ अशरफ अली को रिहा किया था. लाला खान हत्याकांड मामले में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था.

लाल खान हत्याकांड में उसके भाई शाहबाज आलम ने बैंकमोड़ थाना में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. दानिश, मिस्टर, मिस्टर का भाई, राजू झाड़ी, डब्लू अंसारी व अन्य दो-तीन लोगों को आरोपी बनाया गया था. शाहबाज आलम ने बताया था कि आरोपियों के द्वारा 12 मई 2021 के दिन में करीब 3:15 बजे अब्दुल जब्बार मस्जिद के समीप गोली मारकर लाला खान की हत्या कर दी गयी थी. पुलिस ने 5 अगस्त 2021 को आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया था. पुलिस ने अमन सिंह को भी अभियुक्त बनाया था, 11 अक्टूबर 2021 को आरोप गठन हुआ था.

अदालत के फैसले को लेकर बचाव पक्ष के वकील शैयद अत्ताउल्ला ने बताया कि लाला खान हत्या मामले के सूचक अदालत में होश्टाइल हो गया था. जिसके बाद बचाव पक्ष लगातार न्यायालय में यह दावा करता रहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है. जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए आज साक्ष्य के अभाव में इस मामले के सभी आरोपितों को रिहा कर दिया. वहीं कोर्ट से रिहा होने के बाद मिस्टर खान ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है.

