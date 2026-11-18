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लापता युवक को दस साल बाद न्यायालय ने घोषित किया मृत, इन्हें बनाया कानूनी उत्तराधिकारी

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में दस साल पहले लापता हुए एक युवक को न्यायालय ने कानूनी रूप से मृत घोषित कर दिया है. सिविल जज कोर्ट नंबर-3, घुमारवीं की न्यायाधीश सिमरनजीत कौर की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए लापता पंकज कुमार को मृत घोषित करने के साथ-साथ उनकी माता सुमिता देवी को उनका वैध कानूनी उत्तराधिकारी करार दिया है.

घुमारवीं तहसील के डाकघर डबला स्थित गांव गटोल की रहने वाली सुमिता देवी पत्नी बृज लाल का बेटा पंकज कुमार 4 फरवरी 2016 को अचानक लापता हो गया था. परिजनों ने अपने स्तर पर उसकी हर संभव तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका. इसके बाद 25 मार्च 2016 को पुलिस थाना घुमारवीं में पंकज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी. लापता होने के समय पंकज अविवाहित था. दस साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद न तो उसे किसी ने देखा, न ही उसके बारे में कोई खबर मिली और न ही उसका शव बरामद हुआ. ऐसे में उसकी चल-अचल संपत्ति और बैंक खातों आदि के कानूनी निस्तारण के लिए माता सुमिता देवी ने अधिवक्ता अनिल ठाकुर के माध्यम से 23 अगस्त 2025 को अदालत में घोषणात्मक वाद दायर किया था.

युवक की माता को बनाया कानूनी उत्तराधिकारी

अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी किया, लेकिन किसी भी व्यक्ति की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई. इसके बाद अदालत ने प्रतिवादी पक्ष को एकतरफा (एक्स-पार्टी) घोषित कर कार्रवाई आगे बढ़ाई. अदालत में वादी सुमिता देवी ने स्वयं गवाह के रूप में पेश होकर अपना पक्ष रखा और परिवार रजिस्टर की नकल एवं अन्य दस्तावेज पेश किए. अदालत ने सुमिता देवी के पक्ष में डिक्री पारित करते हुए पंकज कुमार को सिविल रूप से मृत घोषित कर दिया और सुमिता देवी को उसकी संपूर्ण चल-अचल संपत्ति का कानूनी उत्तराधिकारी घोषित किया.