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कोर्ट ने सेवा से बर्खास्तगी को अवैध और विरोधाभासी ठहराया, कांस्टेबल को 20 लाख मुआवजा देने के आदेश

राजस्थान हाइकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जोधपुर : ​राजस्थान हाइकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल शैताना राम की सेवा से बर्खास्तगी को अवैध और विरोधाभासी ठहराया, लेकिन 28 वर्षों से अधिक समय से सेवा से बाहर होने और पुलिस बल की अनुशासनात्मक प्रकृति को देखते हुए उन्हें नौकरी पर बहाल करने के बजाय राज्य सरकार को 20 लाख रुपए एकमुश्त मुआवजा देने का आदेश दिया. जस्टिस विनीत कुमार माथुर की डिवीजन बेंच ने अपीलार्थी शैताना राम की अपील को निस्तारण करते हुए महत्वपूर्ण आदेश दिया है.