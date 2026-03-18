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नैनीताल इरम हत्याकांड, कोर्ट ने आरोपी का माना दोषी, सुनाई आजीवन कारावास की सजा

नैनीताल इरम हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई हुई है.

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सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 18, 2026 at 8:05 PM IST

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नैनीताल: उत्तराखंड के बहुचर्चित इरम हत्याकांड में आज नैनीताल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. जिला न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की कोर्ट ने आरोपी मो. गुलजार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील शर्मा ने बताया कि 2 अगस्त 2023 को नैनीताल जिले के तल्लीताल थाना क्षेत्र में मृतका इरम की बहन फरहीन वारसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. फरहीन वारसी ने अपनी शिकायत में बताया था कि एक अगस्त 2023 को आरोपी गुलजार, जो पहले से शादीशुदा और तीन बच्चों का पिता है, इरम खान को नौकरी दिलाने के बहाने नैनीताल लाया था. दोनों नैनीताल के एक होटल में रूके थे, जहां गुलजार ने इरम को जहर देकर मार दिया था.

नैनीताल इरम हत्याकांड में दोषी को आजीवन कारावास (ETV Bharat)

मृतका की बहन फरहीन वारसी का कहना था कि गुलजार उसकी बहन पर मुरादाबाद के मुगलपुरा थाने में दर्ज मुकदमे को वापस लेने का दबाव बना रहा था और इसी साजिश के तहत उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया.

मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने कोर्ट में 13 गवाह पेश किए. पोस्टमॉर्टम और विसरा रिपोर्ट से यह पुष्टि हुई कि इरम की मौत एल्युमिनियम फॉस्फाइड जहर से हुई थी. अदालत में यह भी साबित हुआ कि गुलजार ने इरम को बदनाम करने के लिए आपत्तिजनक वीडियो वायरल किए थे और एक फर्जी निकाहनामा भी तैयार किया था.

अधिवक्ता सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद गुलजार फरार हो गया था, जिसे 19 अगस्त 2023 को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने व धारा 201 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि में से 15 हजार रुपए मृतका की मां को दिए जाएं और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के माध्यम से उत्तराखंड अपराध पीड़ित मुआवजा योजना 2013 के तहत भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाए.

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