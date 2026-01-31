दिल्ली में वकीलों की सुविधा के लिए कोर्ट कनेक्टिविटी बस सेवा शुरू, परिवहन मंत्री ने दिखाई हरी झंडी
यह पहल वकीलों के दैनिक कार्य को सरल बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.
Published : January 31, 2026 at 5:13 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में विभिन्न अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट तक आने-जाने में होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. दिल्ली की रेखा सरकार ने शनिवार को वकीलों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोर्ट कनेक्टिविटी बस सेवा की शुरुआत की है. इस योजना के तहत फिलहाल पांच नई बसें लॉन्च की गई हैं, जिन्हें परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा, ''वकीलों को अक्सर कड़कड़डूमा कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे विभिन्न न्यायालयों में पेशियों के लिए एक ही दिन में कई जगहों जाना पड़ता है. सार्वजनिक परिवहन की सीमित उपलब्धता और समय की कमी के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. इस नई बस सेवा के माध्यम से वकीलों को बड़ी राहत मिलेगी और उनका समय भी बचेगा.''
परिवहन मंत्री ने कहा, ''शुरुआती चरण में कड़कड़डूमा कोर्ट से तीस हजारी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के लिए बस सेवाएं शुरू की गई हैं. इसके अलावा, कड़कड़डूमा कोर्ट से रोहिणी कोर्ट को जोड़ने वाला एक अन्य रूट को भी इसमें शामिल किया गया है. इन बसों का संचालन विशेष रूप से कोर्ट टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, जिससे वकील समय पर अपनी पेशियों में पहुंच सकें.''
वकीलों ने रेखा सरकार की पहल का किया स्वागत
वकीलों ने दिल्ली सरकार की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि लंबे समय से इस तरह की सुविधा की मांग की जा रही थी. नई बस सेवा से न केवल यात्रा आसान होगी, बल्कि ट्रैफिक और पार्किंग जैसी समस्याओं से भी राहत मिलेगी. बता दें कि सरकार ने संकेत दिए हैं कि यह योजना केवल पांच बसों तक सीमित नहीं रहेगी. आने वाले समय में वकीलों की संख्या और जरूरत को देखते हुए और अधिक बसें तथा नए रूट्स भी जोड़े जाएंगे.
ये भी पढ़ें: