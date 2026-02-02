ETV Bharat / state

कोर्ट किसी मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने का आदेश नहीं दे सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वो सरकार या दिल्ली मेट्रो को ये निर्देश नहीं दे सकता कि किसी मेट्रो स्टेशन का नाम बदले. जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने कहा कि मेट्रो स्टेशन का नाम बदलना सरकार के प्रशासनिक और नीतिगत दायरे में आता है और इसमें कोर्ट तब तक हस्तक्षेप नहीं करती है जब तक कि ये मनमाना या संविधान का उल्लंघन करने वाला नहीं हो. हालांकि हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) और दूसरे प्राधिकारों को निर्देश दिया की वे याचिका पर छह हफ्ते में फैसला करें.

याचिका रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ रंगपुरी विलेज ने दायर किया था. याचिका में महिपालपुर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर रंगपुरी मेट्रो स्टेशन करने की मांग की गई थी. रंगपुरी और महिपालपुर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक के दो शहरी गांव हैं. महिपालपुर मेट्रो स्टेशन निर्माणाधीन फेज 4 मेट्रो प्रोजेक्ट का हिस्सा है. फेज 4 मेट्रो एयरोसिटी और तुगलकाबाद के बीच आता है.