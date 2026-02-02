कोर्ट किसी मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने का आदेश नहीं दे सकती: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो और दूसरे प्राधिकारों को इस याचिका पर छह हफ्ते में फैसला करने का आदेश दिया.
Published : February 2, 2026 at 8:37 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वो सरकार या दिल्ली मेट्रो को ये निर्देश नहीं दे सकता कि किसी मेट्रो स्टेशन का नाम बदले. जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की बेंच ने कहा कि मेट्रो स्टेशन का नाम बदलना सरकार के प्रशासनिक और नीतिगत दायरे में आता है और इसमें कोर्ट तब तक हस्तक्षेप नहीं करती है जब तक कि ये मनमाना या संविधान का उल्लंघन करने वाला नहीं हो. हालांकि हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) और दूसरे प्राधिकारों को निर्देश दिया की वे याचिका पर छह हफ्ते में फैसला करें.
याचिका रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ रंगपुरी विलेज ने दायर किया था. याचिका में महिपालपुर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर रंगपुरी मेट्रो स्टेशन करने की मांग की गई थी. रंगपुरी और महिपालपुर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक के दो शहरी गांव हैं. महिपालपुर मेट्रो स्टेशन निर्माणाधीन फेज 4 मेट्रो प्रोजेक्ट का हिस्सा है. फेज 4 मेट्रो एयरोसिटी और तुगलकाबाद के बीच आता है.
याचिका में कहा गया था कि महिपालपुर मेट्रो स्टेशन की ज्यादातर भूमि रंगपुरी गांव से ली गई है. सरकार की जो नीति है उसके मुताबिक इस स्टेशन का नाम रंगपुरी गांव पर ही होना चाहिए. पहले याचिकाकर्ता संगठन ने संबंधित प्राधिकार से अपनी मांग रखी थी लेकिन वे एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे थे. तब कोर्ट ने डीएमआरसी और दूसरे प्राधिकारों को इस याचिका पर छह हफ्ते में फैसला करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले में दूसरे विभाग की सलाह की जररुत हो तो उस पर भी विचार किया जाए.
यह भी पढ़ें: