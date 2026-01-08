कोर्ट एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी घटाने का आदेश नहीं दे सकती है: केंद्र
केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि अनुच्छेद 279ए के तहत जीएसटी की कोई भी फैसला जीएसटी काउंसिल ही कर सकती है.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कहा है कि कोर्ट एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी घटाने का आदेश नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसा करना असंवैधानक होगा और ये शक्ति के विभाजन के सिद्धांत के खिलाफ होगा. हाईकोर्ट दिल्ली में एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी घटाने की मांग करने वाली याचिका पर 9 जनवरी को सुनवाई करने वाला है.
केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 279ए के तहत जीएसटी की कोई भी फैसला जीएसटी काउंसिल ही कर सकती है. टैक्स की दरों पर फैसला करने की एक जटिल संघीय प्रक्रिया होती है. इस मसले पर केंद्र और राज्यों के बीच सहमति बनी होती है, ताकि सबके आर्थिक हितों की सुरक्षा की जा सके. ऐसे में इस मामले पर न्यायिक हस्तक्षेप संविधान के दायरे के बाहर होगा.
बता दें कि, 26 दिसंबर 2025 को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने एयर प्यूरीफायर पर दिल्ली में 18 फीसदी जीएसटी घटाने की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि जीएसटी काउंसिल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं हो सकती. केंद्र सरकार ने कहा था कि इस याचिका से कई दूसरे मामलों के लिए लोग कोर्ट आना शुरू कर देंगे. केंद्र सरकार ने कहा था कि एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस घोषित करने का फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय ले सकता है, लेकिन याचिका में स्वास्थ्य मंत्रालय को पक्षकार बनाया ही नहीं गया है. कोर्ट ने कहा था कि जब तक केंद्र सरकार का इस पर जवाब नहीं आ जाता तब तक कोई फैसला नहीं किया जा सकता है.
इसके पहले 24 दिसंबर, 2025 को हाईकोर्ट ने जीएसटी काउंसिल को आदेश दिया था कि वो एयर प्यूरीफायर पर से दिल्ली में 18 फीसदी जीएसटी घटाने की मांग पर तुरंत विचार करें. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि अगर जीएसटी काउंसिल की बैठक फिजिकल संभव नहीं हो तो वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक कर इस पर फैसला करें.
