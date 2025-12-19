ETV Bharat / state

लखनऊ में कोर्ट ने BJP नेता की पार्षदी रद्द की, सपा नेता ललित तिवारी होंगे नये पार्षद

वार्ड संख्या-73 फैजुल्लागंज (तृतीय) से जुड़ा है मामला. अदालत ने चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए निर्वाचन को रद्द कर दिया.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 10:04 PM IST

लखनऊ : लखनऊ नगर निगम की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है. शपथ पत्र में गलत और अधूरी जानकारी देने के मामले में एक भाजपा नेता की पार्षदी रद्द कर दी गई है. अदालत ने इसे चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए निर्वाचन को रद्द कर दिया और समाजवादी पार्टी के नेता को विजयी घोषित कर दिया.

फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदीप शुक्ला ने कहा कि वे न्यायालय के आदेश से संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस आदेश को रिकॉल कराने की प्रक्रिया अपनाएंगे. उन्होंने कहा, “मेरे पास अभी सभी कानूनी विकल्प खुले हैं. अगर निचली अदालत में सुनवाई नहीं हुई तो मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट जाऊंगा. मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है.”

नवनिर्वाचित पार्षद ललित किशोर तिवारी ने फैसले को सत्य और न्याय की जीत बताया. उन्होंने कहा कि भले ही इस लड़ाई में समय लगा, लेकिन उनकी याचिका पूरी तरह तथ्यों पर आधारित थी. उन्होंने कहा कि, “हम लंबे समय से न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़ रहे थे. आज सच की जीत हुई है.”

मामला लखनऊ नगर निगम के वार्ड संख्या-73 फैजुल्लागंज (तृतीय) से जुड़ा है. यहां नगरीय निकाय चुनाव-2023 में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार शुक्ला उर्फ टिंकू शुक्ला और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ललित तिवारी के बीच सीधा मुकाबला हुआ था. मतगणना में प्रदीप शुक्ला को 4972 वोट मिले थे, जबकि ललित तिवारी को 3298 मत प्राप्त हुए थे. ज्यादा वोट मिलने के आधार पर प्रदीप शुक्ला को निर्वाचित घोषित कर दिया गया था.


चुनाव परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ललित तिवारी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने चुनाव याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी ने नामांकन के दौरान शपथ पत्र में जरूरी और अनिवार्य जानकारियां नहीं दीं, जो कानूनन देना आवश्यक था. याचिका में कहा गया कि यह चूक केवल तकनीकी नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया में कदाचार की श्रेणी में आती है. इसी आधार पर प्रदीप शुक्ला के निर्वाचन को अवैध बताते हुए चुनाव परिणाम को निरस्त करने की मांग की गई.


मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों का विस्तार से अध्ययन किया. कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि शपथ पत्र में आवश्यक जानकारियां छिपाना और जरूरी कागजात न देना गंभीर अनियमितता है. इससे चुनाव की पारदर्शिता और वैधता प्रभावित होती है. इसी आधार पर अदालत ने प्रदीप कुमार शुक्ला का निर्वाचन रद्द कर दिया और चुनाव में रनरअप रहे समाजवादी पार्टी के नेता ललित तिवारी को वार्ड-73 से निर्वाचित पार्षद घोषित कर दिया.


