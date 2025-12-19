ETV Bharat / state

लखनऊ में कोर्ट ने BJP नेता की पार्षदी रद्द की, सपा नेता ललित तिवारी होंगे नये पार्षद

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : लखनऊ नगर निगम की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है. शपथ पत्र में गलत और अधूरी जानकारी देने के मामले में एक भाजपा नेता की पार्षदी रद्द कर दी गई है. अदालत ने इसे चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए निर्वाचन को रद्द कर दिया और समाजवादी पार्टी के नेता को विजयी घोषित कर दिया. फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदीप शुक्ला ने कहा कि वे न्यायालय के आदेश से संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस आदेश को रिकॉल कराने की प्रक्रिया अपनाएंगे. उन्होंने कहा, “मेरे पास अभी सभी कानूनी विकल्प खुले हैं. अगर निचली अदालत में सुनवाई नहीं हुई तो मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट जाऊंगा. मुझे न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है.”



नवनिर्वाचित पार्षद ललित किशोर तिवारी ने फैसले को सत्य और न्याय की जीत बताया. उन्होंने कहा कि भले ही इस लड़ाई में समय लगा, लेकिन उनकी याचिका पूरी तरह तथ्यों पर आधारित थी. उन्होंने कहा कि, “हम लंबे समय से न्यायालय में अपनी लड़ाई लड़ रहे थे. आज सच की जीत हुई है.”