गंगा नदी में इफ्तार पार्टी के दौरान चिकन बिरयानी खाने के मामले में 14 आरोपियों की जमानत कोर्ट ने की निरस्त
गंगा नदी में चिकन बिरयानी परोसे जाने और खाने के मामले में गिरफ्तार 14 आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 7:07 PM IST
वाराणसी: रमजान के महीने में रोजा इफ्तार पार्टी के नाम पर गंगा नदी में चिकन बिरयानी परोसे जाने और खाने के साथ ही नाविक को जबरदस्ती धमका कर गंगा में नाव ले जाने के मामले में गिरफ्तार 14 आरोपियों की जमानत याचिका आज कोर्ट ने खारिज कर दी.
एक दिन पहले ही कोर्ट में इस मामले में 14 आरोपियों की तरफ से पैरवी कर रहे वकील पर भी दूसरे पक्ष के वकीलों ने सवाल उठाए थे और वकालतनामा किसी और का और पर भी किसी और की तरफ से किए जाने की बात कही गई थी. जिस पर कोर्ट ने भी आपत्ति जताते हुए ऐसा न करने की हिदायत दी थी.
वहीं इस मामले में आज जमानत खारिज होने के बाद सभी आरोपियों को फिर से जेल भेज दिया गया.Body:अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि एडीजे (छठवें) आलोक कुमार की अदालत में ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई प्रारंभ हुई थी.
कल वादी के अधिवक्ता राजकुमार तिवारी, शशांक शेखर त्रिपाठी, नित्यानंद राय ने ज़मानत अर्ज़ी पर आपत्ति दाख़िल करने हेतु मोहलत की प्रार्थना की थी. आरोपियों के अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति की तो अदालत ने ज़मानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई प्रारंभ कर दी.
मामला थाना कोतवाली में दर्ज है. वादी रजत जायसवाल द्वारा आरोप लगाया गया कि गंगा नदी की पवित्र धारा में नाव पर बैठकर इफ्तार पार्टी आयोजित की गई, जिसमें चिकन बिरयानी का सेवन किया गया और उसका अवशेष गंगा में फेंका गया. यह कृत्य न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया गया, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी प्रभावित करने वाला बताया गया.
अभियोजन की ओर से एडीसी (Additional District Counsel) संतोष तिवारी ने प्रभावी ढंग से बहस की. उनके साथ वादी पक्ष के अधिवक्ताओं शशांक शेखर त्रिपाठी, राजकुमार तिवारी, राजेश त्रिवेदी, नित्यानंद राय एवं आशुतोष शुक्ला ने भी न्यायालय के समक्ष तर्क रखे.
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर अभियुक्तों की पहचान की. प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए गए, जिनमें यह स्पष्ट किया गया कि नाव पर इफ्तार पार्टी आयोजित की गई थी और उसमें मांसाहार का सेवन हुआ.
उन्होंने बताया कि न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करना न्यायहित में नहीं है. अतः सभी 14 अभियुक्तों की जमानत अर्जी निरस्त की जाती है.
अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि इस निर्णय के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है. वाराणसी जैसे धार्मिक और संवेदनशील शहर में इस प्रकार के मामलों को लेकर प्रशासन गंभीर है. यह निर्णय एक मिसाल के रूप में देखा जाएगा, जहां धार्मिक स्थलों की गरिमा और सामाजिक सौहार्द को प्राथमिकता दी गई है.
घटना मार्च 2026 में वायरल हुई थी, जिसके बाद 14 लोगों पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने और नदी को अपवित्र करने का आरोप लगाते हुए 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था मामला सोशल मीडिया पर वायरल था, जिसके बाद 16 मार्च को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 17 मार्च को इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था इसके बाद उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई जारी थी पुलिस ने पहले ही ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.