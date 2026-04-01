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गंगा नदी में इफ्तार पार्टी के दौरान चिकन बिरयानी खाने के मामले में 14 आरोपियों की जमानत कोर्ट ने की निरस्त

गंगा नदी में चिकन बिरयानी परोसे जाने और खाने के मामले में जमानत खारिज. ( ETV Bharat )

वाराणसी: रमजान के महीने में रोजा इफ्तार पार्टी के नाम पर गंगा नदी में चिकन बिरयानी परोसे जाने और खाने के साथ ही नाविक को जबरदस्ती धमका कर गंगा में नाव ले जाने के मामले में गिरफ्तार 14 आरोपियों की जमानत याचिका आज कोर्ट ने खारिज कर दी. एक दिन पहले ही कोर्ट में इस मामले में 14 आरोपियों की तरफ से पैरवी कर रहे वकील पर भी दूसरे पक्ष के वकीलों ने सवाल उठाए थे और वकालतनामा किसी और का और पर भी किसी और की तरफ से किए जाने की बात कही गई थी. जिस पर कोर्ट ने भी आपत्ति जताते हुए ऐसा न करने की हिदायत दी थी. वहीं इस मामले में आज जमानत खारिज होने के बाद सभी आरोपियों को फिर से जेल भेज दिया गया.Body:अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि एडीजे (छठवें) आलोक कुमार की अदालत में ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई प्रारंभ हुई थी. कल वादी के अधिवक्ता राजकुमार तिवारी, शशांक शेखर त्रिपाठी, नित्यानंद राय ने ज़मानत अर्ज़ी पर आपत्ति दाख़िल करने हेतु मोहलत की प्रार्थना की थी. आरोपियों के अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति की तो अदालत ने ज़मानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई प्रारंभ कर दी. मामला थाना कोतवाली में दर्ज है. वादी रजत जायसवाल द्वारा आरोप लगाया गया कि गंगा नदी की पवित्र धारा में नाव पर बैठकर इफ्तार पार्टी आयोजित की गई, जिसमें चिकन बिरयानी का सेवन किया गया और उसका अवशेष गंगा में फेंका गया. यह कृत्य न केवल धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया गया, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी प्रभावित करने वाला बताया गया.