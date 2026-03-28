मैनाठेर कांड; 15 साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने 16 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
एडीजीसी ब्रिजराज सिंह ने बताया कि दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 5:21 PM IST
मुरादाबाद : यूपी के मुरादाबाद में चर्चित मैनाठेर कांड में शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है. 15 साल पहले हुए बवाल में तत्कालीन डीआईजी पर हमले के 16 दोषियों को आज सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने सभी 16 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, इसके साथ ही सभी आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है.
बता दें कि 6 जुलाई 2011 को मैनाठेर थाना क्षेत्र में एक आरोपी के घर पुलिस दबिश देने गई थी. एडीजीसी ब्रिजराज सिंह ने बताया कि यह काफी चर्चित प्रकरण रहा है. इसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें महिला से छेड़छाड़ को लेकर पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी करने गई थी. इस दौरान वहां पर बवाल खड़ा हो गया था. उन्होंने बताया कि लोगों को समझाने के लिये डीआईजी, डीएम और काफी लोग गए थे. भीड़ को समझाने के दौरान डीआईजी पर हमला किया गया था, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गए थे.
उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुरादाबाद कोर्ट में 20 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिनमें तीन की मृत्यु हो चुकी है और एक केस जुवेनाइल कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया था. 16 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. इस मामले में 33 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. उन्होंने बताया कि 25 लोग मौके पर गिरफ्तार हुए थे.
उन्होंने बताया कि चार्जशीट 20 लोगों की आई थी. इस मामले में दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है. मामले की सुनवाई एडीजी 2 कोर्ट में की गई. 16 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है, बाकी अन्य की सुनवाई अलग कोर्ट में चल रही है. मुरादाबाद की एडीजी 2 कोर्ट कृष्ण कुमार ने 16 दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है.
16 दोषियों को आजीवन कारावास
- मंजूर उर्फ कल्लू पुत्र यूनुस, निवासी डिंगरपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद.
- मोहम्मद अली पुत्र अफसर, निवासी ललवारा थाना मैनाठेर, जनपद मुरादाबाद.
- हाशिम पुत्र हाजी भोलू, निवासी ललवारा थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद.
- मोहम्मद फिरोज़ पुत्र नन्हे, निवासी तहारपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद.
- मोहम्मद कमरुल पुत्र बाबू, निवासी असदपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद.
- मोहम्मद नाजिम पुत्र मोहम्मद हुसैन, निवासी असदपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद.
- मोहम्मद मुजीफ पुत्र नन्हे, निवासी मसेबी रसूलपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद.
- मोहम्मद यूनुस पुत्र मोहम्मद यूसुफ़, निवासी लालपुर हमीर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद.
- मोहम्मद रिज़वान पुत्र मोहम्मद मुस्तफा, निवासी लालपुर हमीर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद.
- अमरीश पुत्र अनवर, निवासी शाहपुर चमरान थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद.
- क़ासिम पुत्र इकबाल, निवासी पर्यावली थाना असमोली ज़िला संभल.
- मोहम्मद मोबीन उर्फ मोहसिन पुत्र शौकत, निवासी बरखेड़ा थाना डिडौली जनपद अमरोहा.
- परवेज़ आलम पुत्र आसिफ, निवासी मिल्क फतेहपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद.
- मोहम्मद मुजीब पुत्र बाबू जमील, निवासी असदपुर थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद.
- तहज़ीब आलम पुत्र हाजी जमील, निवासी असदपुर थाना मैनाठेर मुरादाबाद.
- जाने आलम पुत्र जुम्मा, निवासी नवाब वाली मिलक थाना मैनाठेर मुरादाबाद.
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