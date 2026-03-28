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मैनाठेर कांड; 15 साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने 16 दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

मुरादाबाद : यूपी के मुरादाबाद में चर्चित मैनाठेर कांड में शनिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया है. 15 साल पहले हुए बवाल में तत्कालीन डीआईजी पर हमले के 16 दोषियों को आज सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने सभी 16 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, इसके साथ ही सभी आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है. बता दें कि 6 जुलाई 2011 को मैनाठेर थाना क्षेत्र में एक आरोपी के घर पुलिस दबिश देने गई थी. एडीजीसी ब्रिजराज सिंह ने बताया कि यह काफी चर्चित प्रकरण रहा है. इसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें महिला से छेड़छाड़ को लेकर पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी करने गई थी. इस दौरान वहां पर बवाल खड़ा हो गया था. उन्होंने बताया कि लोगों को समझाने के लिये डीआईजी, डीएम और काफी लोग गए थे. भीड़ को समझाने के दौरान डीआईजी पर हमला किया गया था, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गए थे. एडीजीसी ब्रिजराज सिंह ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)