8 साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या; कोर्ट ने दोषी को सुनाई फांसी की सजा, 60 हजार का लगाया अर्थदंड

24 दिसम्बर 2024 को दुकान पर गई बच्ची हुई थी लापता, बोरे में मिला था शव.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 9:07 PM IST

वाराणसी : घर से सामान लेने गई 8 साल की बच्ची को अगवाकर उसके साथ दुष्कर्म करने और उसके बाद उसकी हत्या करने के एक जघन्य मामले में अदालत ने अभियुक्त को दंडित किया है. विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट तृतीय) विनोद कुमार की अदालत ने मुकदमे की सुनवाई के बाद अभियुक्त इरशाद को दोषी पाने पर फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 60 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है.

अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि मृतक बच्ची के पिता को प्रतिकर के रूप में देने का भी अदालत ने आदेश दिया है. अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप कुमार जायसवाल व वादी के अधिवक्ता तनवीर अहमद सिद्धिकी ने पक्ष रखा.

अधिवक्ता के मुताबिक, वादी मुकदमा ने रामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि 24 दिसम्बर 2024 को उसकी 8 वर्षीय बेटी शाम करीब 6.30 बजे मोहल्ले में ही स्थित एक दुकान पर गई थी, लेकिन वह वापस घर नहीं लौटी. जिसके बाद वादी संग परिवार के अन्य सदस्यों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला.

वादी ने घटना की सूचना सूजाबाद पुलिस चौकी संग मोबाइल से 112 नंबर पर दी. इस बीच अगले दिन सुबह 25 दिसम्बर को लोगों से जानकारी मिली कि एक सरकारी स्कूल पर बच्ची का शव पड़ा है. किसी ने उसकी हत्या कर शव को बोरे में भरकर वह फेंक दिया है.

इस बीच सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्जकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही मामले की छानबीन शुरू की. इस मामले में रामनगर थाना प्रभारी राजू सिंह ने मामले की गहनता से छानबीन शुरू की. क्षेत्र में लगे सीसीटीवी से पता चला कि आरोपी इरशाद बच्ची को लेकर गया था.

जिसके बाद पुलिस टीम अभियुक्त के घर पहुंची तो वह घर से फरार था. पुलिस को 26 दिसम्बर 2024 की सूचना मिली कि अभियुक्त इरशाद भागने की फिराक में है. सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए तमंचे से फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे धरदबोचा.

आरोपी इरशाद ने बताया कि उसने बच्ची को देखा तो छिपकर उसके आने का इंतजार करने लगा. बच्ची जैसे ही दुकान से सामान लेकर आई तो वह मुंह दबाकर उसे एक सूनसान स्थान पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. पकड़े जाने के डर से आरोपी ने गला दबाकर हत्या कर दी और शव को बोरे में भरकर सरकारी स्कूल ले गया. पहचान छिपाने की नियत से उसका सिर पत्थर से कूच दिया और शव को वह फेंककर भाग गया.

