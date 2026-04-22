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धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह के आवास पर हमला मामला, तीनों आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी

बचाव पक्ष के वकील, संजय कुशवाहा और अन्य ( Etv Bharat )

धनबादः वर्ष 2021 के चर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व सांसद पीएन सिंह के आवास पर कथित हमले के आरोपी संजय कुशवाहा समेत तीन लोगों को बरी कर दिया है. इस निर्णय के बाद आरोपियों और उनके समर्थकों में राहत का माहौल है.

हमला करने का लगा था आरोप

यह मामला कोरोना संक्रमण काल का है, जब डायमंड रेलवे क्रॉसिंग के समीप स्थित रेलवे कॉलोनी को खाली कराने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई चल रही थी, उस समय स्थानीय लोगों में असंतोष था और वे पुनर्वास के लिए समय की मांग कर रहे थे. इसी क्रम में संजय कुशवाहा के नेतृत्व में कुछ लोग तत्कालीन सांसद के आवास पर अपनी बात रखने पहुंचे थे. बाद में इस घटना को लेकर आवास पर हमला करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया था.

जानकारी देते संजय कुशवाहा और बचाव पक्ष के वकील (Etv Bharat)

किसी प्रकार का हमला नहीं कियाः संजय कुशवाहा

मामले में आरोपी बनाए गए संजय कुशवाहा ने फैसले के बाद कहा कि यह पूरी तरह से साजिश के तहत दर्ज कराया गया केस था. उनका कहना है कि वे लोग कॉलोनी के निवासियों के लिए थोड़े समय की मोहलत मांगने सांसद के आवास पर गए थे, न कि किसी प्रकार का हमला करने.