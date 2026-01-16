ETV Bharat / state

जीतराम मुंडा हत्याकांड में बड़ा फैसला, साढ़े तीन साल बाद सभी सात आरोपी बरी

रांचीः ओरमांझी के चर्चित भाजपा नेता जीतराम मुंडा हत्याकांड में साढ़े तीन साल बाद अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है. अधिवक्ता सुजय दयाल ने बताया कि साक्ष्य के अभाव में अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने मामले में नामजद सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले के साथ ही लंबे समय से चली आ रही न्यायिक प्रक्रिया का अंत हो गया.

जानकारी देते रांची सिविल कोर्ट अधिवक्ता (Etv Bharat)

सबूतों की कमी के कारण आरोपी बरीः कोर्ट

अदालत से बरी किए गए आरोपियों में मनोज मुंडा, डब्लू यादव, कार्तिक मुंडा, रतन बेदिया, बलराम साहू, अमन सिंह और राजीव सिंह शामिल हैं. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाहों को अदालत में पेश किया गया था, लेकिन कोई भी गवाह आरोपियों के खिलाफ ठोस और निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका. इसी आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया.

एसआईटी का गठन भी किया गया था

गौरतलब है कि 22 मार्च 2021 को ओरमांझी थाना क्षेत्र स्थित आर्यन ढाबा में चाय पीने के दौरान भाजपा नेता जीतराम मुंडा की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी और राजनीतिक गलियारों में भी भारी आक्रोश देखने को मिला था. हत्या के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था.