जीतराम मुंडा हत्याकांड में बड़ा फैसला, साढ़े तीन साल बाद सभी सात आरोपी बरी

बीजेपी नेता जीतराम मुंडा हत्याकांड में सबूतों की कमी के कारण कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है.

JEETRAM MUNDA MURDER CASE
बीजेपी जीतराम मुंडा की फाइल फोटो (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 16, 2026 at 10:04 AM IST

रांचीः ओरमांझी के चर्चित भाजपा नेता जीतराम मुंडा हत्याकांड में साढ़े तीन साल बाद अदालत का बड़ा फैसला सामने आया है. अधिवक्ता सुजय दयाल ने बताया कि साक्ष्य के अभाव में अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने मामले में नामजद सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले के साथ ही लंबे समय से चली आ रही न्यायिक प्रक्रिया का अंत हो गया.

जानकारी देते रांची सिविल कोर्ट अधिवक्ता (Etv Bharat)

सबूतों की कमी के कारण आरोपी बरीः कोर्ट

अदालत से बरी किए गए आरोपियों में मनोज मुंडा, डब्लू यादव, कार्तिक मुंडा, रतन बेदिया, बलराम साहू, अमन सिंह और राजीव सिंह शामिल हैं. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाहों को अदालत में पेश किया गया था, लेकिन कोई भी गवाह आरोपियों के खिलाफ ठोस और निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका. इसी आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया.

एसआईटी का गठन भी किया गया था

गौरतलब है कि 22 मार्च 2021 को ओरमांझी थाना क्षेत्र स्थित आर्यन ढाबा में चाय पीने के दौरान भाजपा नेता जीतराम मुंडा की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी और राजनीतिक गलियारों में भी भारी आक्रोश देखने को मिला था. हत्या के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था.

अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में विफल रहाः कोर्ट

जांच के दौरान पुलिस ने मनोज मुंडा को मुख्य आरोपी मानते हुए उस पर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया था. हालांकि, जांच और अदालती कार्यवाही के दौरान आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं किए जा सके. लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में विफल रहा है.

कोर्ट के इस फैसले के बाद जहां आरोपियों के परिजनों ने राहत की सांस ली है, वहीं जीतराम मुंडा के समर्थकों और परिजनों में निराशा देखी जा रही है. हत्याकांड के इस फैसले ने एक बार फिर से मजबूत साक्ष्य और प्रभावी जांच की आवश्यकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

संपादक की पसंद

