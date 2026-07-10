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अफीम की खेती के 27 आरोपी बरी, 16 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

गिरिडीहः अफीम की खेती के एक मामले में 27 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है. शुक्रवार को यह फैसला गिरिडीह विशेष न्यायाधीश प्रथम कंवलजीत चोपड़ा ने सुनाया. फैसला के बाद आरोपियों के चेहरे पर साफ तौर पर खुशी देखने को मिली. ड्रग नारकोटिक्स मामले में 27 आरोपियों के बरी के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता महीप मयंक ने इसे न्याय की जीत कहा है.

पूरे मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता महीप मयंक ने बताया कि 14 फरवरी 2010 को लोकाय नयनपुर थाना में अवर निरीक्षक आर के शाह के बयान पर एक प्राथमिक की दर्ज की गई थी. अफीम की खेती को लेकर दर्ज प्राथमिकी में लोकाय नयनपुर गांव के 29 लोगों को अभियुक्त बनाया गया. सभी पर अपनी जमीन पर अवैध तरीके से अफीम की फसल लगाने का आरोप था. आरोप था कि फसल उगाने के बाद अभियुक्तों द्वारा इसका अवैध कारोबार किया जाता हैं. पुलिस ने 8 किलो अफीम भी जब्त किया था. मामले में प्राथमिक दर्ज कर विशेष न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया.

महीप मयंक ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से चार साक्षी का गवाह हुआ. बचाव पक्ष की ओर से दलील देते हुए अधिवक्ता महीप ने कुछ तकनीकी सवाल उठाते हुए अदालत से कहा कि इस मामले में अभियोजन पक्ष जिन मादक पदार्थों को जब्त करने का दावा कर रहे हैं उसे प्रमाणिक तरीके से सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं.

इसके साथ ही इस मामले में अन्य कई चीज पाई गई जो अभियोजन पक्ष पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है. बचाव पक्ष ने दलील में कहा कि भोले भाले ग्रामीणों के लिए यह एक गंभीर मसला है कि पिछले 16 वर्षों से वह अदालत की कार्रवाई में भाग दौड़ कर रहे हैं. अभियोजन को इस मामले में जो तत्परता और कार्रवाई करनी चाहिए वह नहीं कर पाए. सुनवाई के दौरान एक अभियुक्त की मौत भी हो गई.

दूसरी और अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक अशोक दास ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है. मादक पदार्थ के कारण समाज पर बुरा असर पड़ रहा है. दोनों पक्षों की दलिल सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्तों को निर्दोष पाए हुए रिहा किया.