AICTE की मंज़ूरी तक नहीं, मगर BBA-BCA कोर्स में एडमिशन! देर से जागीं कुलपति?
बिना मान्यता के पाठ्यक्रम संचालित करने वाले 23 कॉलेजों को नोटिस भेजकर कुलपति ने मांगा जवाब
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 6:58 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 8:27 PM IST
गोरखपुर : जनपद में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) की मंजूरी के बगैर कई कॉलेजों में बीबीए और बीसीए पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं. इसको लेकर कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने 23 कॉलेजों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि बिना मान्यता के पाठ्यक्रम कैसे संचालित कर रहे हैं. नियमों को ताक पर रखकर कैसे एडमिशन लिया. साथ ही, उन्होंने विद्यार्थियों से भी कहा है कि मान्यता जांच करके ही एडमिशन लें.
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा है कि समय रहते सभी महाविद्यालय आवश्यक अनुमति ले लें. बिना स्वीकृत पाठ्यक्रम चलाने वाले कॉलेज इसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे. उन्होंने साफ कहा कि विश्वविद्यालय हों या उससे संबंधित महाविद्यालय, उनमें इन दोनों पाठ्यक्रमों का संचालन अब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की मंजूरी के बाद ही होगा. साथ ही, उन्होंने विद्यार्थियों को भी कहा है कि वह सचेत रहें, किसी तरह के झांसे में न आएं.
जानकारी के मुताबिक, मौजूदा समय में विश्वविद्यालय सहित 30 संबद्ध महाविद्यालय में बीबीए और बीसीए या दोनों पाठ्यक्रम संचालित हैं. इन सभी संस्थाओं को एक्ट के मानकों का पालन करते हुए स्वीकृति प्राप्त करनी होगी. विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है, जिससे भविष्य में डिग्री को लेकर मान्यता या अन्य शैक्षिक समस्याओं का सामना न करना पड़े.
कुलपति ने कहा है कि नई व्यवस्था केवल उन संस्थानों पर लागू नहीं होगी, जो पहले से बीबीए और बीसीए कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं, बल्कि उन पर की प्रभावी होगी जो नए सत्र में इस कार्यक्रम को शुरू करने की योजना बना रहे हैं. विश्वविद्यालय प्रबंधन ने साफ कहा है कि नए इच्छुक कॉलेज को AICTE का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही विश्वविद्यालय से कक्षाएं संचालित करने की अनुमति मिलेगी.
गोरखपुर जिले में सर्वाधिक 23 कॉलेज में यह पाठ्यक्रम संचालित होने की बात सामने आई है, जबकि देवरिया के तीन और कुशीनगर के पांच कॉलेज इसमें शामिल हैं. विश्वविद्यालय ने इन सभी कॉलेजों को भी नोटिस भेजा है.
बता दें कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीबीए पाठ्यक्रम पिछले तीन वर्षों से संचालित हो रहा है. यह नियमित डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें 150 सीटें उपलब्ध हैं. अधिकांश कॉलेज इस वर्ष पाठ्यक्रम को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें दाखिले की सूचना के बाद कुलपति ने यह कार्रवाई की है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने छात्र हित में यह कदम उठाया है.
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