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शिक्षक दिवस विशेष: टूटा पुल भी नहीं तोड़ पाया शिक्षकों का हौसला , जान जोखिम में डालकर निभाते हैं गुरु धर्म

बस्तर में शिक्षा व्यवस्था के हालात सुधरे नहीं है.चाहे बच्चे हो या शिक्षक चुनौतियों के बीच अपना कर्तव्य निभा रहे हैं.सुनील कश्यप की रिपोर्ट

Teachers Day Special
शिक्षक दिवस विशेष (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 5, 2026 at 7:14 AM IST

7 Min Read
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बस्तर : शिक्षा समाज में बदलाव लाती है.लेकिन कुछ जगहों पर बदलाव लाने के लिए शिक्षकों को जान जोखिम में डालनी पड़ती है. ऐसी ही एक तस्वीर बस्तर के बास्तानार विकासखंड से सामने आई है.जहां नौनिहालों को बस्ता लाने ले जाने के लिए नदी पार करनी पड़ती है. यही नहीं जिन शिक्षकों के कंधों पर इन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है वो भी बच्चों का हौंसला देखकर अपने कदम नहीं रोक पाते और नदी पैदल पारकर तीन किलोमीटर पैदल सफर कर स्कूल तक पहुंचते हैं. बीते 1 साल से रोजाना ये कसरत और जोखिम उनके जीवन की दिनचर्या बन चुकी है.शिक्षक दिवस के मौके पर देखिए उन शिक्षकों की कहानी जो सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं पढ़ा रहे हैं. बल्कि मुश्किल हालातों के बीच बच्चों के भविष्य की नींव रख रहे हैं.


रोजाना घर से स्कूल तक का जोखिम भरा सफर
हर दिन सुबह ये सभी शिक्षक अपने-अपने घर से निकलते हैं. इसके बाद उफनती नदी के किनारे पहुंचते हैं. जहां ये अपनी गाड़ी खड़ी करके बहती नदी को पार करते हैं. जलस्तर बढ़ने से शिक्षकों की मुश्किलें काफी बढ़ जाती है. फिर भी वो एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ते है. नदी पार करने के बाद करीब 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर ये शिक्षक स्कूल पहुंचते हैं.इसके बाद शुरु होता है बच्चों के भविष्य को गढ़ने का काम.

शिक्षक दिवस विशेष (ETV Bharat Chhattisgarh)

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

ईटीवी भारत ने इस अनोखे स्कूल तक का सफर किया.साथ ही साथ शिक्षकों से उनकी दैनिक दिनचर्या के बारे में बात की. शिक्षक सन्नी डेविड नाग ने बताया कि पैदल नदी पार कर स्कूल जाने का सिलसिला पिछले 1 साल से जारी है. बाढ़ के कहर से सड़क और पूल का हिस्सा टूट गया है. काफी तकलीफें होती है. ग्रामीणों के बनाये वैकल्पिक व्यवस्था को भी बाढ़ बहा ले गया. इसीलिए पैदल नदी को पार करते हैं. करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं. बाढ़ से पहले स्कूल तक सीधे गाड़ी से पहुंचते थे. लेकिन बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा दी है.

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एक साल से पुल टूटा नहीं हुई मरम्मत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जल स्तर कम होने से मोटरसाइकिल को पार किया जाता है. लेकिन गाड़ी फंस जाती है. ऐसे में मुश्किलें और बढ़ती है. एक दो साथी रहने से मशक्कत करनी पड़ती है. तब जाकर गाड़ी बाहर निकलती है. बच्चे बस्तर के भविष्य हैं. उनकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए. बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देने से और हर दिन का क्लास नहीं लेने से वह पिछड़ जाएंगे. इसीलिए यही सोच होती है कि कैसे भी स्कूल पहुंचे और बच्चों को पढ़ाएं. बच्चों को नैतिक शिक्षा, पुस्तकीय शिक्षा, बाहरी शिक्षा दें. क्योंकि बस्तर के बच्चों को आगे बढ़ाना काफी जरूरी है. बस्तर पिछड़ा इलाका है. विकास से दूर है इसीलिए बच्चे शिक्षा, खेलकुद में आगे बढ़ेंगे तो भविष्य अच्छा होगा- सन्नी डेविड नाग,शिक्षक

टूटे पुल ने रोकी कई सुविधाएं

शिक्षक संजय बारीक ने बताया कि हमारा कर्तव्य यही है कि वो बच्चों को पढ़ाएं और उनकी वजह से पढ़ाई न रुकें. क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं. पूल टूटने के कारण काफी परेशानी होती है. कई बच्चे नदी पार करके हायर सेकंडरी स्कूल पहुंचते हैं. शासकीय योजनाओं को पहुंचाने में दिक्कत होती है. स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या होती है. बीते सप्ताह एक एम्बुलेंस रास्ते में फंस गई थी. जिसे बाद में गांव के लोगों ने मिलकर ट्रैक्टर की सहायता से बाहर निकाला. महिलाएं छोटे बच्चे लेकर नदी पार करते हैं. इस तरह काफी परेशानी हो रही है.

हमारा अब इस तरह नदी पार करके स्कूल जान एक आदत बन गई है. क्योंकि घर से निकलते समय यह उम्मीद रहती है कि बच्चे स्कूल पहुंचकर शिक्षकों का इंतजार कर रहे हैं. बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उन्हें भी मोटिवेशन मिलता है. इसीलिए स्कूल आना ही है. जल स्तर बहुत अधिक बढ़ने से घूम कर स्कूल जाना पड़ता है या फिर मजबूरी में CL लेना पड़ता है. बच्चों की पढ़ाई हमारे कारण प्रभावित नहीं होनी चाहिए - संजय बारीक,शिक्षक

शिक्षा लाती है बदलाव

शिक्षिका चंदना कांगे का कहना है कि पढ़ाई काफी जरूरी है. शिक्षा है तो सबकुछ है. शिक्षा से बच्चे सबकुछ सीखतें हैं. शिक्षा के साथ बदलाव और परिवर्तन आता है. शिक्षा के बगैर इंसान की तुलना जानवरों से की जाती है. शिक्षा तरक्की लाती और जीने का रहन सहन भी बदलती है. पिछले 25-26 अगस्त 2026 को आये बाढ़ से ही पूल और सड़के टूटी है.

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नदी पार करके पहुंचते हैं स्कूल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बास्तानार ब्लॉक के अंदरूनी इलाकों का यही नजारा है. सड़कें और पूल टूट चुकी है. इस रास्ते में कोई घटना तो नहीं हुई. लेकिन आने जाने में काफी दिक्कतें होती है. यहां तक तो गाड़ी में आ जाते हैं. लेकिन आगे का सफर काफी मुश्किल भरा होता है. क्योंकि समय पर स्कूल पहुंचना और स्कूल में ऑनलाइन कार्यों को करना होता है.नदी पार करने में करीब 500 मीटर और आगे करीब 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है. बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ गया था. कमर तक पानी आ गया था. अधिक बहाव होने से छुट्टी लेना पड़ता है. कई बार एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे पार करना पड़ता है - चंदना कांगे, शिक्षिका

कहां मौजूद है स्कूल ?

जिस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक और छात्र पढ़ने के लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं वो बस्तर जिले के बास्तानार विकासखंड के लालागुड़ा में मौजूद हैं. ब्लॉक मुख्यालय बास्तानार से इसकी दूरी करीब 10 किलोमीटर है. वहीं जिला मुख्यालय जगदलपुर से 50-55 किलोमीटर दूर है. इस गांव में प्राथमिक शाला और हाई स्कूल संचालित है. जहां के शिक्षक हर दिन नदी पार करके स्कूल पहुंचते हैं. इस गांव में प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला और हाई स्कूल में करीब 90 छात्र-छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं.

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नहीं टूटी शिक्षकों की हिम्मत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छात्र और शिक्षकों की जान जोखिम में क्यों ?

दरअसल 26 अगस्त 2025 को आई बाढ़ ने बस्तर जिले में तबाही मचाई थी. सबसे अधिक प्रभावित लोहंडीगुड़ा, तोकापाल, दरभा और बास्तानार ब्लॉक प्रभावित हुआ था. गांव डूब गए, कई सड़क पुल टूटे. ना जाने कितने लोगों की जान बाढ़ ने ली. पूरे बस्तर ने तबाही के मंजर को देखा था. घटना के 1 साल बीतने पर भी तबाही का मंजर आंखों के सामने खड़ा है. आपदा के बाद व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में सरकार और प्रशासन दोनों ही पूरी तरह से फेल नजर आ रही है.कई इलाकों में ग्रामीणों ने खुद से श्रमदान करके अपने लिए सड़कों का पुनः निर्माण किया है. कई नदियों में वैकल्पिक पुलों का निर्माण भी हुआ है.लेकिन जुगाड़ के सहारे जिंदगी नहीं चलती. टूटे पूल और सड़क ने इस इलाके में मुश्किलें काफी बढ़ा दी है. नदी पार करना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है. लेकिन शिक्षकों ने इस मुश्किल को अपना जुनून बना लिया है. शिक्षकों ने नदी पार करके शिक्षा की अलख जगा रखी है. शिक्षक दिवस के अवसर पर मुश्किल हालातों से जूझते शिक्षकों को सलाम है.


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