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थाने में महिला पुलिस अफसर को थप्पड़ मारने वाले दंपति गिरफ्तार, ये है नौकरी, विश्वासघात और ठगी की कहानी

देहरादून: प्रेमनगर थाने में महिला पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने वाली महिला आरोपी प्रतीक्षा सेमवाल और उसके पति और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है. इन तीनों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने और सरकारी कर्मचारियों के साथ अभद्रता करने, मारपीट सहित गाली गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप है.

नौकरी, विश्वासघात और ठगी की कहानी: इस पूरे मामले के तार एक व्यवसायी यशपाल सिंह से जुड़े हैं. 09 अप्रैल को यशपाल सिंह निवासी श्यामपुर अंबीवाला ने प्रवीण सेमवाल और प्रतीक्षा सेमवाल के खिलाफ थाना प्रेमनगर में शिकायत दर्ज कराई थी. प्रवीण सेमवाल ने बताया कि 2020 से वह उनके पास आठ हजार रुपए प्रति माह के वेतन पर नौकरी करता था. वर्तमान में प्रवीण सेमवाल को 18,000 रुपए प्रति माह की सैलरी दी जा रही थी. कई सालों से काम करने पर यशपाल सिंह, प्रवीण सेमवाल पर विश्वास करने लगे थे.

दंपति पर पैसे चुराने का आरोप: यशपाल का आरोप है कि उनके इसी विश्वास का फायदा उठाकर प्रवीण सेमवाल ने अपनी पत्नी प्रतीक्षा सेमवाल और साले आकाश के साथ आपराधिक षडयंत्र रचा. उनको धोखा देते हुए ऑफिस में काउंटर जिसमें ऑफिस का नकद रुपया रखा जाता था, उसकी डुप्लीकेट चाबी बनाकर पैसों की चोरी की गई.

व्यवसायी ने बेटे से चेक कराया हिसाब: यशपाल का ये भी आरोप है कि आरोपियों ने माल जिसमें रोड़ी और बजरी सीमेंट आदि हैं को उनकी जानकारी के बिना बेचकर गलत तरीके से पैसे लिए गए. कुछ समय बाद जब उनको संदेह हुआ तो चेक करने पर पाया कि हिसाब में कुछ गड़बड़ हो रही है. इसके बाद यशपाल ने अपने ऑफिस का हिसाब किताब जनवरी 2026 में अपने बेटे से कराया.

हिसाब चेक करने पर पता चला 55 लाख का घोटाला: हिसाब चेक करने पर पता चला कि हमारी जानकारी के बिना सरिया, बजरी और रेत बेचा गया. आरोपियों ने उसका पैसा अपने पास गलत तरीके से रखा. आरोपियों ने कैश काउंटर की चाबी भी नकली बना रखी थी. जहां से अक्सर आरोपी काउंटर का पैसा निकाल कर ले जाते थे. आरोपियों ने पीड़ित के कुल 55 लाख रुपए के करीब बिना जानकारी के बिना गलत तरीके से निकाल लिए.

20 लाख रुपए लौटाने के संबंध में हुआ समझौता: यशपाल सिंह का आरोप है कि इस संबंध में उनके द्वारा जब आरोपियों से बात की गई तो उन्होंने 20 लाख रुपए लौटाने के संबंध में समझौता कर एक लिखित पत्र दिया. कुछ समय बाद यशपाल पर आरोप लगाया गया कि उसके द्वारा जबरदस्ती समझौता लिखवाया गया है.