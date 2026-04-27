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मुजफ्फरपुर में लूट का विरोध करना पड़ा महंगा, अपराधियों ने दंपती को मारी गोली

मुजफ्फरपुर: जिले के सकरा थाना क्षेत्र के रेपुरा गांव में सोमवार को अपराधियों का दुस्साहस सामने आया. लूटपाट के दौरान हथियारबंद बदमाशों ने एक दंपती को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना के बाद इलाके में दहशत के साथ-साथ लोगों में भारी आक्रोश है.

ताबड़तोड़ फायरिंग: मिली जानकारी के अनुसार, बाइक सवार अपराधियों ने दंपती को निशाना बनाते हुए लूटपाट की कोशिश की. जब दंपती ने विरोध किया, तो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. इस हमले में पति-पत्नी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए.

मुजफ्फरपुर में लूट (ETV Bharat)

घटना से लोगों में आक्रोश: घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर पुलिस नियंत्रण करने में विफल रही है.