बोकारो में बुजुर्ग दंपती की हत्या, परिजन इंसाफ की लगा रहे हैं गुहार

बोकारो स्टील प्लांट के पास रहने वाले एक दंपती की हत्या कर दी गई है. पुलिस मामले का जांच कर रही है.

COUPLE MURDER IN BOKARO
मृतक दंपती की फाइल फोटो (फाइल फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 1, 2025 at 7:45 PM IST

2 Min Read
बोकारो: जिले के हरला थाना क्षेत्र में बोकारो स्टील प्लांट गेट नंबर 3 के पास स्थित जोशी कॉलोनी में देर रात बुजुर्ग दंपती की निर्मम हत्या घर में ही कर दी गई. बुजुर्ग दंपती जोशी कॉलोनी में चाय और राशन की दुकान चलाते थे. मृतक महावीर साव और कौशल्या देवी बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड के चतरो चट्टी थाना क्षेत्र के रहने वाले थे. मृतक महावीर प्लांट में कैंटीन भी चलाने का काम करते थे. घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. हत्या की वजह क्या है अभी पता नहीं चल पाया है.


स्थानीय लोगों ने जब चाय की दुकान को बंद देखा तो घर का दरवाजा खटखटाया. जब बहुत देर तक बुजुर्ग दंपती की आवाज नहीं सुनी तो लोगों ने दरवाजे को खोला तो देखा कि दोनों की हत्या हो चुकी है. उसके बाद इसकी सूचना हरला थाना पुलिस को दी गई. हरला थाना पुलिस ने घटना की जानकारी मृतक दंपती की बहू और बेटे को दी. परिवार वालों ने स्थानीय युवकों के द्वारा हत्या किए जाने की बात कही है. मामले की जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है.

जानकारी देते दंपती के परिजन और डीएसपी (ईटीवी भारत)

पुलिस कर रही है मामले की जांच

घटनास्थल पर पहुंचे सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने कहा कि हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है. लेकिन फॉरेंसिक तरीके से मामले की जांच की जा रही है. डीएसपी ने कहा कि घटना आपसी रंजिश या फिर कुछ विवाद के कारण हो सकती है. डीएसपी ने कहा कि शव देखकर प्रतीत होता है कि किसी तेज धारदार हथियार से हत्या की गई है. उन्होंने कहा कि लूटपाट और चोरी का कोई साक्ष्य नहीं मिला है.

