ETV Bharat / state

जांजगीर चांपा में पति पत्नी ने दी जान, पेड़ पर एक साथ लटके मिले, कुछ दिन पहले इकलौटे बेटे की हुई थी मौत

पड़ोसियों और गांव वालों ने घटना की जानकारी शिवरीनारायण पुलिस को दी. इस दौरान पूरे गांवभर की भीड़ कृष्णा पटेल के घर के आसपास जमा हो गई. कुछ ही देर में शिवरीनारायण पुलिस मौके पर पहुंची. पति पत्नी के शवों को उतारा गया. शव का पंचनामा कर पोस्ट मॉर्टम के लिए शिवरीनारायण अस्पताल भेजा गया.

जांजगीर चांपा: शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के धरदेई गांव में 48 वर्षीय कृष्णा पटेल और उसकी पत्नी रमा बाई पटेल ने अपनी जान दे दी. घर के आंगन में लगे पेड़ पर दोनों लटके मिले. गांव के लोगों ने जब ये मंजर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. कुछ ही पल में पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल गई.

शिवरीनारायण पुलिस कर रही जांच (ETV Bharat Chhattisgarh)

पति पत्नी को फंदे से निकाला और शव का पंचनामा कर पोस्ट मॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. पूछताछ की जा रही है-उमेश कुमार कश्यप, एडिशनल एसपी

जान देने से पहले पति पत्नी ने बनाया वीडियो, मिला सुसाइड नोट

मौके से एक सुसाइड नोट मिला है. जिसमें दंपति ने अपने बेटे की मौत का जिक्र किया है. सुसाइड नोट में उन्होंने इकलौते बेटे की मौत के बाद उनके जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं होने की बात लिखी है. पति पत्नी ने अपनी मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया. उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें बेटे के बीमा क्लेम के रुपये दोनों बड़े भाइयों में बांटने की बात कही है.

धरदेई गांव की घटना (ETV Bharat Chhattisgarh)

इकलौते बेटे की सड़क दुर्घटना में हुई मौत

बता दें कि सालभर पहले दंपति के एकलौते बेटे की मौत एक सड़क हादसे में हो गई थी. जिसके बाद पति पत्नी परेशान रहते थे.

आत्महत्या कोई समाधान नहीं है

यदि आपके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आप किसी मित्र को लेकर चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक सहारे की आवश्यकता है, तो हमेशा कोई न कोई आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है। स्नेहा फाउंडेशन को 04424640050 पर कॉल करें (24x7 उपलब्ध) या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन iCall पर 9152987821 पर कॉल करें (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध).