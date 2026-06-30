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गुमला में सड़क हादसे में स्कूटी सवार दंपती की मौत, मंदिर से दर्शन कर लौटते समय हुआ हादसा

गुमला: जिले के सदर प्रखंड क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में स्कूटी सवार दंपती की मौके पर ही मौत हो गई. यह हादसा अंजन धाम में हुआ. पुलिस के मुताबिक, दंपती अंजन पहाड़ी मंदिर से पूजा-अर्चना करके लौट रहे थे, तभी अचानक एक मवेशी सामने आ जाने से उनकी स्कूटी अनियंत्रित हो गई. तेज ढलान पर स्कूटी सड़क से नीचे उतरकर पत्थर और पेड़ से टकरा गई, जिससे दोनों की मौत हो गई.

घटनास्थल पर पहुंचे थाना प्रभारी

घटना की सूचना मिलते ही टोटो थाना प्रभारी कुंदन कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. घटना में दोनों की मौत की पुष्टि करते हुए उन्होंने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया. डॉ. असीम मिंज ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र के कुंद गढ़ी निवासी के रूप में हुई है.

पुलिस ने दी परिजनों को घटना की जानकारी

पुलिस ने मृतकों के मोबाइल फोन से उनके परिजनों से संपर्क कर घटना की जानकारी दी. सूचना मिलने पर परिजन गुमला सदर अस्पताल पहुंचे. घटना के बारे में बताया जाता है कि स्कूटी चालक हेलमेट पहने हुए था बावजूद उसकी चोट लगने से मौत हो गई.