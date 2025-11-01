कमलेश्वर महादेव मंदिर खड़ा दीया अनुष्ठान, 140 दंपति ने कराया रजिस्ट्रेशन, संतान प्राप्ति से जुड़ी है मान्यता

कमलेश्वर महादेव मंदिर खड़ा दीया अनुष्ठान, 140 दंपति ने कराया रजिस्ट्रेशन, संतान प्राप्ति से जुड़ी है मान्यता
श्रीनगर कमलेश्वर महादेव मंदिर में खड़ा दीया अनुष्ठान के लिए दंपति रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं. अभी तक 145 दंपति रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं.
Published : November 1, 2025 at 7:20 PM IST
श्रीनगर: पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित ऐतिहासिक और पौराणिक सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव मंदिर में आगामी 4 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी पर्व पर खड़ा दीया अनुष्ठान होगा. मंदिर में संतान कामना के लिए दंपति यह अनुष्ठान करते हैं. मान्यता है कि खड़ा दीया अनुष्ठान करने वाले दंपति को संतान प्राप्ति भी होती है. कमलेश्वर मंदिर में खड़े दिए अनुष्ठान के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से 140 दंपति पंजीकरण करा चुके हैं. पंजीकरण आगामी 4 नवंबर शाम तक किए जा सकते हैं.
कमलेश्वर महादेव मंदिर के महंत आशुतोष पुरी ने बताया कि आगामी 4 नवंबर को कमलेश्वर महादेव मंदिर में खड़े दिया का अनुष्ठान किया जाएगा. बताया कि अभी तक बंगलौर, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, नोएडा समेत उत्तराखंड के 15 दंपति ने मान्यता अनुसार संतान प्राप्ति कामना के लिए होने वाले अनुष्ठान के लिए पंजीकरण करवाया है. बताया कि पिछले वर्ष 145 निसंतान दंपतियों ने पंजीकरण करवाया था. जबकि, साल 2023 में 200 से ज्यादा दंपति अनुष्ठान में शामिल हुए थे. महंत आशुतोष पुरी ने बताया कि कमलेश्वर महादेव मंदिर में हर साल कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी की रात दंपति संतान कामना के लिए भगवान शिव की पूजा करते हैं.
अनुष्ठान की प्रक्रिया: अनुष्ठान के तहत महिलाओं के कमर में एक कपड़े में जुड़वा नींबू, श्रीफल, पंचमेवा एवं चावल की पोटली बांधी जाती है. इसके बाद महंत द्वाार सभी दंपतियों के हाथ में दीपक रखते हुए पूजा अर्चना कराई जाती है. इस दौरान दंपति रातभर हाथ में जलता दीया लेकर भगवान शिव की आराधना करते हैं.
जानें क्या है मान्यता: मान्यता है कि दानवों पर विजय पाने के लिए भगवान विष्णु ने श्रीनगर के कमलेश्वर में स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव से वरदान पाने के लिए तप किया था. भगवान विष्णु ने शिव के सहस्त्रनाम के अनुरूप जाप करते हुए एक हजार कमल पुष्प चढ़ाने लगे. भगवान शिव ने श्रीहरि विष्णु की परीक्षा लेने के लिए एक कमल छिपा दिया था. एक कमल पुष्प कम होने से यज्ञ में कोई बाधा न पड़े, इसलिए श्रीहरि विष्णु ने अपना एक नेत्र (आंख) अर्पित करने का संकल्प लिया. इससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को अमोघ सुदर्शन चक्र वरदान के रूप में दिया.
इस दौरान मंदिर में पूजा करते हुए एक दंपति भगवान की इस लीला को देख रहे थे. मां पार्वती के अनुरोध पर भगवान शिव ने उस दंपति को संतान प्राप्ति का वरदान दिया. तब से यहां बैकुंठ चतुर्दशी पर्व पर दंपति संतान प्राप्ति के लिए खड़ा दीया अनुष्ठान करता है.
