ETV Bharat / state

कमलेश्वर महादेव मंदिर खड़ा दीया अनुष्ठान, 140 दंपति ने कराया रजिस्ट्रेशन, संतान प्राप्ति से जुड़ी है मान्यता

श्रीनगर: पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित ऐतिहासिक और पौराणिक सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव मंदिर में आगामी 4 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी पर्व पर खड़ा दीया अनुष्ठान होगा. मंदिर में संतान कामना के लिए दंपति यह अनुष्ठान करते हैं. मान्यता है कि खड़ा दीया अनुष्ठान करने वाले दंपति को संतान प्राप्ति भी होती है. कमलेश्वर मंदिर में खड़े दिए अनुष्ठान के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से 140 दंपति पंजीकरण करा चुके हैं. पंजीकरण आगामी 4 नवंबर शाम तक किए जा सकते हैं.

कमलेश्वर महादेव मंदिर के महंत आशुतोष पुरी ने बताया कि आगामी 4 नवंबर को कमलेश्वर महादेव मंदिर में खड़े दिया का अनुष्ठान किया जाएगा. बताया कि अभी तक बंगलौर, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, नोएडा समेत उत्तराखंड के 15 दंपति ने मान्यता अनुसार संतान प्राप्ति कामना के लिए होने वाले अनुष्ठान के लिए पंजीकरण करवाया है. बताया कि पिछले वर्ष 145 निसंतान दंपतियों ने पंजीकरण करवाया था. जबकि, साल 2023 में 200 से ज्यादा दंपति अनुष्ठान में शामिल हुए थे. महंत आशुतोष पुरी ने बताया कि कमलेश्वर महादेव मंदिर में हर साल कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी की रात दंपति संतान कामना के लिए भगवान शिव की पूजा करते हैं.

अनुष्ठान की प्रक्रिया: अनुष्ठान के तहत महिलाओं के कमर में एक कपड़े में जुड़वा नींबू, श्रीफल, पंचमेवा एवं चावल की पोटली बांधी जाती है. इसके बाद महंत द्वाार सभी दंपतियों के हाथ में दीपक रखते हुए पूजा अर्चना कराई जाती है. इस दौरान दंपति रातभर हाथ में जलता दीया लेकर भगवान शिव की आराधना करते हैं.