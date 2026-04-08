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'बिहार कैबिनेट-सेक्रेटेरिएट में सरकारी ठेके की डीलिंग...' इस महाठग के आगे 'नटवरलाल' भी फेल

'फर्जी IAS महिला..नकली वर्दी वाला बॉडीगार्ड और VIP कार..' पढ़ें झांसे में लेकर ठगने वालों का पूरा कच्चा चिट्ठा-

बिहार में फर्जी आईएएस बनकर ठगी
बिहार में फर्जी आईएएस बनकर ठगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 8, 2026 at 6:19 PM IST

6 Min Read
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मधेपुरा : बिहार में एक ऐसी ठगी हुई है जिसको जानकर आपका माथा चकरा जाएगा. वो कहते हैं न कि शातिर चाहे जितना भी होशियार हो, कुछ न कुछ सबूत अपने पीछे छोड़ जाता है. एक छोटी सी गलती से ये दोनों महाठग आज पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं. ठग दंपति ने एक ठेकेदार को ऐसा चूना लगाया कि ठगे जाने का एहसास उसे हो गया लेकिन 'ठगे जाने का सच' कबूल करने में पीड़ित को महीने बीत गए.

अजब बिहार में गजब ठगी : महाठगी के खेल में न सिर्फ फर्जी IAS महिला शामिल है, बल्कि ठगों ने पीड़ित नारायण यादव को विश्वास में लेने के लिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की केबिन का भी इस्तेमाल किया. केबिन के अदंर ठेके दिलाने की डीलिंग हुई. जिसके बाद ठगों ने धीरे-धीरे अपने काम को अंजाम दिया. बॉडीगार्ड, VIP कार का जलवा नारायण यादव को वो सिंहेश्वर के सत्संग में पहले ही दिखा चुके थे.

पीड़ित ठेकेदार और पुलिस अधिकारी का बयान (ETV Bharat)

''साल 2025 में सिंहेश्वर में आयोजित एक सत्संग समारोह के दौरान मेरी मुलाकात एक VIP वाहन में सवार महिला (श्रद्धांजलि )से हुई थी. गाड़ी पर 'प्रधान सचिव सह मिशन निदेशक, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार’ का बोर्ड लगा हुआ था. उनके बॉडीगार्ड से पूछा तो उसने महिला को आईएएस एन विजय लक्ष्मी बताया. उन्होंने मुझे ठेका दिलाने के लिए पटना के कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के केबिन में बुलाया. वहां पर उनसे मुलाकात हुई और सरकारी ठेके दिलाने की डील आगे बढ़ी.''- नारायण यादव, पीड़ित ठेकेदार

एसे हुआ ठगों पर भरोसा : डीलिंग इस स्तर पर चल रही थी कि पीड़ित को ठगे जाने का एहसास नहीं हुआ. सचिवालय कैबिनेट के केबिन में मुलाकात ने किसी भी शंका की गुंजाइश नहीं छोड़ी. पीड़ित ठेकेदार नारायण यादव आश्वस्त हो चुके थे कि उसे सरकारी टेंडर हर-हाल में मिलकर रहेगा. ठग जब-जब रकम मांगते उन्हें वह आंखें मूंदकर ट्रांसफर कर रहा था.

''मधेपुरा में एक दंपति ने फर्जी IAS अधिकारी बनकर ठेके दिलाने के नाम पर 34,74,000 रुपये ठग लिए. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.''- मनोज मोहन, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), मधेपुरा

2 महीने तक मांगते रहे पैसे : जैसे-जैसे समय बीतता गया ठेकेदार से अलग-अलग मदों में पैसे की डिमांड होती रही. 2 महीने का समय बीत गया. जब नारायण यादव को सरकारी टेंडर नहीं मिलातो उसे अंदर से ठगे जाने की आशंका घर कर गई. लेकिन जिस तरह से कैबिनेट सचिवालय के केबिन में उसकी मुलाकात हुई उससे मन में शंका का मजबूत आधार नहीं बना पा रहा था.

काम नहीं होने पर मांगा पैसा : नारायण यादव ने बताया कि महिला ने खुद को एन विजयलक्ष्मी और अपने पति का नाम डॉ सिद्धार्थ बताया था. एक दिन नारायण यादव ने काम पूरा नहीं होने पर फोन कॉल करके अपने पैसों को वापस मांगा और कहा कि आप लोग कहां हैं? बॉडीगार्ड ने बताया कि वह देवघर दर्शन करने आए हुए हैं.

बॉडीगार्ड बने ठग की गलती से खुला मामला : नारायण यादव अब दोनों ठगों की लोकेशन को तस्दीक कर लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लाइव दर्शन कराने का आग्रह किया. लेकिन बॉडीगार्ड ने दर्शन न कराकर वहां की फोटो भेज दी. एक फोटो ऐसी थी जिसमें बॉडीगार्ड महिला आईएएस के कंधे पर हाथ रखकर खड़ा था. फोटो देखते ही उसका माथा ठनक गया. फिर भी शंका मन में बनी रही.

''सन्नी कुमार राय अपनी पत्नी श्रद्धांजलि देवी को फर्जी IAS अधिकारी बनाकर खुद बॉडीगार्ड की भूमिका निभाता था. दोनों अपने कार पर फर्जी सरकारी बोर्ड लगाकर लोगों को झांसा देते थे.''- मनोज मोहन, पुलिस उपाधीक्षक, मधेपुरा

अगले दिन डॉ सिद्धार्थ से मिलने की ठानी : अगले दिन नारायण डॉ सिद्धर्थ के बंगले पर पटना पहुंचे और वहां उन्होंने गेट पर गनर को फोटो दिखाते हुए पूछा कि क्या आप इनको जानते हैं? तो गनर ने बताया कि नहीं ये डॉक्टर सिद्धार्थ और एन विजयलक्ष्मी नहीं हैं. नारायण ने सिद्धार्थ से मिलने की इच्छा जताई.

हाई लेवल फ्रॉड देख खुद एन विजय लक्ष्मी भी चौंकी : जब सिद्धार्थ कुछ घंटे में लौटकर आए तो उन्होंने मिलने बुलाया. उनके साथ उनकी पत्नी एन विजय लक्ष्मी भी साथ थीं. ये देखते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया. उन्होंने अपने साथ हुई आपबीती सुना दी. नारायण यादव अब समझ चुके थे कि उनके साथ 'हाईलेवल फ्रॉड' हो चुका है.

सदर थाने में दर्ज कराई शिकायत : नारायण यादव वापस मधुबनी पहुंचे. सदर थाने में दोनों ठगों पर केस दर्ज कराया. उन्होंने बताया कि एफआईआर में सारा डिटेल उन्होंने लगाया हुआ है. शिकायत जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस ने फर्जी IAS महिला और उसके बॉडीगार्ड सन्नी को पटना से गिरफ्तार कर लिया.

आगे की जांच जारी : सदर थानाध्यक्ष के मुताबिक, आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह ने और कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है. पुलिस ने आरोपी की गाड़ी को सरकारी बोर्ड लगे नेम प्लेट के साथ जब्त कर लिया है.

पहले से दर्ज हैं ठगी के मामले : पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि सन्नी के खिलाफ पहले से ठगी के कई मामले दर्ज हैं. गिरफ्तार दंपती मूल रूप से भोजपुर जिले के पीरो थाना क्षेत्र के अंगिया गांव के निवासी हैं. फिलहाल पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र के दौलतपुर बिलापटोला में रह रहे थे.

''गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से एक चार पहिया वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर BR-01HN-4786 और आईफोन फोन बरामद किया है. दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है.उनसे पूछताछ की जा रही है.''- विमलेंदु कुमार, थानाध्यक्ष

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