ETV Bharat / state

बैराज पर दरिंदगी: बंधक बनाकर अश्लील वीडियो बनाया फिर शुरू हुआ ब्लैकमेल खेल!

बरेली: सुभाषनगर थाना क्षेत्र में एक युवती ने अज्ञात चार युवकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है. युवती का आरोप है कि करीब एक माह पहले वह अपने मित्र के साथ रामगंगा बैराज के पास घूमने गई थी. इसी दौरान पास के गांव के कुछ युवकों ने दोनों को घेर लिया. आरोप है कि युवकों ने डराने-धमकाने और दबाव बनाकर युवती और उसके मित्र के कपड़े उतरवा दिए और इसका वीडियो भी बना लिया. इसके बाद आरोपी उसके मित्र को ब्लैकमेल करने और वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहे हैं.



पुलिस से न्याय की मांग: घटना के बाद युवती अपने पिता के साथ सुभाषनगर थाने पहुंची और पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. पुलिस को दी गई शिकायत में युवती ने बताया कि वह अपने मित्र के साथ रामगंगा क्षेत्र में घूमने गई थी. इसी दौरान पड़ोस के गांव के तीन चार युवकों ने उन्हें घेर लिया.