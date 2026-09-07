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बैराज पर दरिंदगी: बंधक बनाकर अश्लील वीडियो बनाया फिर शुरू हुआ ब्लैकमेल खेल!

घूमने गए जोड़े के साथ क्या हुआ? 4 अज्ञात युवकों की घिनौनी करतूत!

रूह कंपा देने वाली घटना
रूह कंपा देने वाली घटना (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2026 at 1:25 PM IST

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बरेली: सुभाषनगर थाना क्षेत्र में एक युवती ने अज्ञात चार युवकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है. युवती का आरोप है कि करीब एक माह पहले वह अपने मित्र के साथ रामगंगा बैराज के पास घूमने गई थी. इसी दौरान पास के गांव के कुछ युवकों ने दोनों को घेर लिया. आरोप है कि युवकों ने डराने-धमकाने और दबाव बनाकर युवती और उसके मित्र के कपड़े उतरवा दिए और इसका वीडियो भी बना लिया. इसके बाद आरोपी उसके मित्र को ब्लैकमेल करने और वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहे हैं.

पुलिस से न्याय की मांग: घटना के बाद युवती अपने पिता के साथ सुभाषनगर थाने पहुंची और पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. पुलिस को दी गई शिकायत में युवती ने बताया कि वह अपने मित्र के साथ रामगंगा क्षेत्र में घूमने गई थी. इसी दौरान पड़ोस के गांव के तीन चार युवकों ने उन्हें घेर लिया.

शिकायत के आधार पर बीएनएस की धाराओं 3(5), 351(2), 308, 352, 76 और 77 के तहत केस दर्ज किया गया है.- सतीश कुमार जैन, इंस्पेक्टर, सुभाषनगर

बरेली में खौफनाक वारदात
बरेली में खौफनाक वारदात (Photo Credit: ETV Bharat)

पुलिस ने शुरू की जांच: शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. हालांकि पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है और शिकायत में लगाए गए आरोपों की सत्यता की भी पड़ताल की जा रही है. अधिकारियों के मुताबिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस वीडियो, घटनास्थल और आरोपियों से जुड़े तथ्यों की जांच के साथ शिकायतकर्ता और अन्य संबंधित लोगों के बयान भी दर्ज कर सकती है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

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